Свердловские власти отменили строительство мусорного завода под Сысертью

Свердловская область расторгнет соглашение по строительству мусорного полигона в Сысерти, условия «противоречат интересам региона», заявил Паслер, добавив, что власти найдут новое место. Местные жители добивались его переноса

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Власти Свердловской области отказались от планов построить мусорный полигон в Сысертском районе, против которого протестовали местные жители.

«Мусоросортировочного завода в Сысертском районе не будет. Точка», — написал в телеграм-канале врио губернатора Денис Паслер. Область расторгнет концессионное соглашение по строительству и эксплуатации объекта, поскольку его условия «противоречат интересам региона и жителей».

На встрече с властями округа Паслер пояснил, что в концессии «было зашито немало моментов», неприемлемых для региона. Например, там было указано, что «на сегодняшний день область еще и денег должна за непредоставление земельного участка», передает «РБК Екатеринбург».

Врио губернатора добавил, что власти будут искать новое место для реализации проекта «в соответствии со всеми технологическими, природоохранными, экологическими и иными требованиями, с учетом мнения жителей».

Минстрой Свердловской области в 2021 году заключил концессионное соглашение с компанией «Экологические системы» (связана с владельцами «Корпорации СТС» Алексеем Бобровым и Артемом Биковым), рассчитанное на 30 лет. Планировалось, что комплекс «Екатеринбург-Юг» введут в эксплуатацию в 2029 году, он заменит полигон «Северный», который принимает твердые коммунальные отходы из Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Березовского и Арамиля. Площадка уже переполнена, отмечает «РБК Екатеринбург».

Проект полигона около деревни Андреевки представили осенью 2023 года. Год спустя региональный минстрой утвердил генплан Сысертского городского округа, куда включили и завод.

Местные жители в течение двух лет выступали против строительства в этом месте и добивались проведения референдума по вопросу о размещении полигона на территории округа (в апреле суд не разрешил им провести голосование). Они также обращались к президенту Владимиру Путину и его полпреду на Урале Артему Жоге с просьбой выяснить, почему под мусоросортировочный завод отдают «земли, которые обязаны кормить население».