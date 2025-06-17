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«Ростех» заморозит строительство трех мусорных заводов «до лучших времен»

«Ростех» заморозит строительство трех мусороперерабатывающих заводов в Московской области и Казани, доложил Чемезов Путину. Сделать это корпорация будет вынуждена до лучших времен, когда появятся «более дешевые деньги», добавил он
Фото: Игорь Генералов / ТАСС
Фото: Игорь Генералов / ТАСС

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором государственной корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. Они обсудили реализацию гособоронзаказа, увеличение производства гражданской продукции, а также энергетическую утилизацию отходов.

Чемезов рассказал президенту, что «Ростех» вынужден заморозить строительство трех мусороперерабатывающих заводов. Он напомнил, что строительство пяти объектов началось в 2019 году: четырех предприятий в Московской области и одного в Татарстане. Однако сдать первый завод удалось только в декабре 2024 года. На скорость строительных работ повлияли разные факторы — сначала ковид, потом санкции, рассказал Чемезов.

Сдача второго мусоросжигательного завода запланирована на следующий год, объект готов на 92%. Глава «Ростеха» отметил, что, «конечно, денег не хватает», но госкорпорация ведет переговоры с банками, «чтобы какие-то, может быть, в определенной степени льготные кредиты получить».

«Оставшиеся три завода: два завода в Подмосковье, один в Казани — мы вынуждены будем заморозить до лучших времен, когда будут более дешевые деньги или какая-то помощь от государства, если возможно, появится», — сказал он.

Чемезов подчеркнул, что «Ростех» не получал средств из бюджета на строительство мусоросжигательных заводов — все объекты были построены в основном за счет кредитов, частных инвестиций и собственных средств госкорпорации.

«Должок за вами, Сергей Викторович», — сказал Путин. «К сожалению, да. Мы построить построили, и сегодня уже работает. Сегодня уже 100 млн киловатт-часов зеленой энергии получено и более 200 тыс. т коммунальных отходов уничтожено — то, что раньше вывозилось на полигоны», — ответил Чемезов.

«Ростех» сумел избежать штрафа за срыв сроков запуска мусорных заводов
Бизнес
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

За строительство мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Казани отвечает «дочка» «Ростеха» «РТ-Инвест». Предполагалось, что они будут сжигать 3,35 млн т твердых коммунальных отходов в год с выработкой электроэнергии, а их суммарная мощность составит 355 МВт. Объем инвестиций в проект — 185 млрд руб., а с учетом строительства инфраструктуры по сортировке и раздельному сбору отходов — 200 млрд руб., рассказал в 2020 году РБК глава «РТ-Инвеста» Андрей Шипелов.

Эти предприятия должны были заработать в конце 2022 года. Но в мае 2021 года Чемезов сообщил премьеру Михаилу Мишустину, что компания не успевает запустить их в срок. Тогда запуск всех пяти заводов в эксплуатацию перенесли на 2023 год.

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Милена Костерева
Ростех Сергей Чемезов Владимир Путин мусоросжигательный завод
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политик, президент России
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