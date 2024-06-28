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Военная операция на Украине ,  
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В Днепре обрушилась часть девятиэтажного дома после взрыва

Сюжет
Военная операция на Украине
Девять человек, в том числе один ребенок пострадали из-за взрывов в Днепре, сообщил глава обладминистрации. Также обрушилась часть жилого девятиэтажного дома, где могут оставаться заблокированные жители
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

В Днепре обрушилась часть поврежденного после взрыва жилого девятиэтажного дома, сообщил в своем телеграм-канале глава днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Причиной взрыва он назвал ракетный удар.

«В многоэтажке пострадали четыре [верхних] этажа. Там в квартирах, вероятно, заблокированы люди. Как и в автомобилях вокруг места ракетной атаки», — написал Лысак.

Всего, по данным главы ОВА, в результате взрывов в городе пострадали девять человек, в том числе один ребенок. Трое местных жителей остаются в тяжелом состоянии.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в атаке Россию и призвал западные страны поставить больше систем ПВО. «Нам нужны эти решения — нужен надежный воздушный щит для Украины», — подчеркнул он.

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Воздушная тревога в Днепропетровской области объявлялась сегодня несколько раз за сутки.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее сегодня военное ведомство отчиталось, что за прошедшую неделю (с 22 по 28 июня) ВС России нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по украинским объектам энергетики, инфраструктуры военных аэродромов, логистическим центрам, где хранились переданные ВСУ западными странами вооружения, а также цехам сборки и местам хранения ударных беспилотников и безэкипажных катеров.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Днепр взрывы ракетный удар Владимир Зеленский Военная операция на Украине пострадавшие
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