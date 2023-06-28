В Ростове проверят данные о поборах гаишников после мятежа Пригожина

В Ростове проверят сотрудников ГИБДД после обвинений в поборах в ночь после мятежа

О взяточничестве сотрудников ростовского ГИБДД в ночь после мятежа ЧВК «Вагнер» рассказали волонтеры из Омска, которые ехали в Артемовск с гуманитарным грузом. По словам одного из них, за проезд пришлось заплатить 2 тыс. руб.

Фото: Reuters

Сотрудники собственной безопасности УМВД по Ростовской области проведут служебную проверку после обвинений в адрес сотрудников местного ГИБДД за взяточничество в ночь на 25 июня, сообщили порталу 1rnd.ru в пресс-службе главка.

«В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», — подчеркнули там.

О взяточничестве на посту ГИБДД под Морозовском в ночь после мятежа рассказали волонтеры из Омска, которые ехали в Артемовск (Бахмут) с гуманитарным грузом (видео опубликовал телеграм-канал Rostov_com). По их словам, за проезд трех машин УАЗ инспекторы попросили 2 тыс. руб., объяснив это тем, что трасса перекрыта. «Мы им объяснили, что это гуманитарная помощь, собранная всеми людьми Омской области, — а им все равно. Либо ехать в объезд 1,5 тыс. км. Пришлось деньги отдать», — рассказал один из волонтеров.

В ночь с 23 на 24 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударе по лагерю его бойцов и объявил «марш справедливости» на Москву. После этого бойцы ЧВК заблокировали штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону и другие административные здания в городе, а затем двинулись в сторону столицы. Вечером того же дня Пригожин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что колонны ЧВК вернутся в тыловые лагеря. Российский президент Владимир Путин предложил не участвовавшим в этих событиях бойцам ЧВК продолжить службу в России, заключив контракт с Минобороны или другим силовым ведомством, уйти в отставку или «уйти в Белоруссию».

О взятках на блокпостах в Ростовской области еще в мае рассказывал командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. По его словам, на посту «Самбек» сотрудники ГИБДД потребовали у него 5 тыс. руб. за проезд автомобиля с ночными приборами и радиостанциями. «Везем ночники и радиостанции для войны, полстраны проехали, а родные ростовские гаишники содрали пятерочку за проезд на Самбеке. Можно было бы и подискутировать, но время поджимало — пришлось отдать. <...> Как это понять, когда одни жизнь свою отдают, а другие при этом наживаются? Может, к нам их, да на передок для вразумления?» — описывал ситуацию Ходаковский.