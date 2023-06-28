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На Украине предложили запретить наличные для победы над коррупцией

Офис Зеленского: на Украине обсуждают запрет наличных в рамках борьбы с коррупцией
Власти Украины обсуждают полный запрет оборота наличных в стране, сообщили в офисе украинского президента. Главной целью новации является борьба с коррупцией, подчеркнули там
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

На Украине обсуждают полный запрет наличных денег в рамках борьбы с коррупцией, сообщил замглавы офиса украинского президента Ростислав Шурма, выступая в Лондоне на конференции Ukraine Recovery Conference.

«Мы это обсуждаем. Я не могу сказать вам уверенно, что мы это сделаем. Но это очень глубокие и серьезные обсуждения с нашей командой, с премьер-министром, президентом. Мы хотим быть первой полностью cashless экономикой (без наличных денег. — РБК)», — заявил Шурма (цитата по «Страна.ua»).

По его оценке, ликвидация наличных сделает невозможными почти все случаи коррупции. Решение по этому вопросу он пообещал объявить в ближайшие месяцы.

По итогам 2022 года экономика Украины упала на 30,4%. В первом квартале 2023 года ВВП страны упал еще на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщала министр экономики Юлия Свириденко. В марте президент России Владимир Путин говорил, что после начала военной операции ВВП Украины обрушился на 40%, тогда как в России этот показатель снизился лишь на 2,1%.

На фоне тяжелой экономической ситуации Украина стала брать больше кредитов. Так, если до начала военной операции госдолг Украины составлял около 35% ВВП, то к началу мая он превысил 89% ВВП и достиг $124,28 млрд. Власти неоднократно говорили о зависимости государства от внешних кредиторов, лидером среди которых являются США.

В начале июня Нацбанк Украины усилил контроль платежей населения по картам, сообщала «Страна.ua» со ссылкой на внутренний документ регулятора. Согласно документу, теперь в Нацбанк нужно передавать данные о трех видах карточных операций — переводе денег между физическими лицами, пополнении и снятии наличных с карточных счетов в кассах или банкоматах, а также оплате через интернет. Регулятор не указал цель сбора этих данных, подчеркивали в издании.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
коррупция Украина Экономика наличные безналичный расчет
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