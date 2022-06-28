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Дело Навального ,  
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Суд вновь отклонил иск Навального о запрете адвокатам проносить телефоны

Алексей Навальный (на экране)
Алексей Навальный (на экране) (Фото: Анна Устинова / ТАСС)

Владимирский областной суд признал законным запрет адвокатам Алексея Навального проносить на территорию колонии ноутбуки и телефоны.

«Суд установил, что в феврале и марте 2022 года при проходе через контрольно-пропускной пункт ИК-2 адвокатам разъяснена необходимость сдать средства мобильной связи, ноутбуки, диктофоны, электронные носители и накопители информации, а также комплектующие к ним, что было сделано, после чего они были пропущены на территорию учреждения. Сдача указанными лицами на временное хранение средств мобильной связи и коммуникации после разъяснения порядка пропуска через проходной коридор на территорию исправительной колонии являлась необходимой мерой для соблюдения порядка в режимном учреждении», — заявили в пресс-службе суда.

До этого несколько исков Навального о запрете на пронос техники были отклонены. Очередной иск оппозиционер подал в феврале. Петушинский районный суд 25 марта отказался удовлетворить его, после чего представитель заключенного подал апелляцию. Владимирский суд сохранил решение суда первой инстанции в силе.

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Алексей Навальный (на экране)

Техника защите была нужна для участия в выездных заседаниях суда. Адвокат оппозиционера Ольга Михайлова в заявляла, что проведение суда в колонии затруднит осуществление права Навального на защиту: «Колония является режимным объектом, пронос на ее территорию телефонов, компьютеров и прочей техники категорически запрещен».

Навальный обращался в суд, когда находился в ИК-2 в Покрове Владимирской области. В июне его этапировали в исправительное учреждение строгого режима — ИК-6 в поселке Мелехово. Перевод связан со вступлением в силу приговора по новому уголовному делу: в марте суд признал Навального виновным в мошенничестве и неуважении к суду и назначил ему девять лет колонии строгого режима.

В ИК-2 Навальный отбывал наказание по делу «Ив Роше», по которому был приговорен к 2,5 года лишения свободы.

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Алексей Навальный Владимирская область суд ФСИН колония

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