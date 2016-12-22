ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,43 62,72 EUR Нал. 73,58 72,60 USD Бирж. 62,86 -0,37 EUR Бирж. 72,68 -0,43 USD ЦБ. 63,29 +0,16 EUR ЦБ. 73,09 -0,52 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6077,40 -52,70 IMOEX 2250,26 -0,15% RTSI 1125,13 +0,03% Brent 77,63 -0,49% DJIA 24218,35 +0,42% Nasdaq 7506,68 +0,83%
Неинтересная интеграция: почему Евразийский союз игнорируют СМИ
Лента новостей
После победы Англии над Бельгией на ЧМ-2018 определилась сетка плей-офф 22:50, Спорт В США неизвестный открыл стрельбу в редакции Capital Gazette 22:38, Общество СМИ узнали о снижении суммы отступных за Роналду почти в десять раз 22:28, Спорт На автозаправке в Чечне взорвались цистерны с топливом 22:17, Общество Французский цементный гигант Lafarge обвинили в пособничестве ИГ 22:14, Общество Рука Бога, лучшая сборная СССР и осьминог: курьезы ЧМ по футболу 22:10, Спецпроект РБК Спорт Росстат зафиксировал снижение цен на бензин на 2 коп. 21:56, Экономика Рогозин пообещал не пустить США за «красную черту» с оружием в космосе 21:53, Политика Европейский университет отказался от суда с Рособрнадзором из-за лицензии 21:38, Общество Прокуратура Малайзии предъявила обвинение убийцам брата лидера КНДР 21:25, Политика Неизвестный Китай: какая культура скрывается за иероглифами 21:07, РБК и Шелковый путь Неинтересная интеграция: почему Евразийский союз игнорируют СМИ 21:02, Политика ЧМ-2018. Группа G. Англия — Бельгия. Онлайн 21:00, Спорт Госдеп рассказал о новой жертве «акустических атак» на Кубе 20:57, Политика В Самаре три торговых центра эвакуировали из-за сообщений о минировании 20:55, Общество Итоги дня: негативные настроения в США и Европе увели рынок акций в минус 20:53, Quote Небензя счел встречу Путина и Трампа началом налаживания отношений 20:51, Политика План идеального побега за город вдвоем 20:40, РБК Стиль и ASUS На свалке в Дмитровском районе Подмосковья произошел пожар 20:38, Общество В жилом доме в Калмыкии взорвался газ 20:33, Общество Власти Саратова сообщили об обысках в администрации 20:16, Общество «Нафтогаз» назвал ложным сообщение об отмене вердикта в пользу «Газпрома» 20:12, Экономика Прокурор Ниццы объяснил новый статус Керимова в уголовном деле 20:10, Общество Как люди: чем искусственный интеллект занят на заводах и месторождениях 19:58, Партнерский материал Марадона назначил награду за информацию об «убившем» его блогере 19:56, Общество Президенту АвтоВАЗа пожаловались на «экстремальную жару» на рабочем месте 19:49, Бизнес В «Роскосмосе» и центре «Прогресс» провели кадровые перестановки 19:46, Общество Мосгоризбирком потратит 572 млн руб. на организацию выборов мэра 19:32, Политика
Неинтересная интеграция: почему Евразийский союз игнорируют СМИ
Политика, 21:02
0
Неинтересная интеграция: почему Евразийский союз игнорируют СМИ
Евразийский экономический союз работает более трех лет, но устойчивого внимания СМИ не получает. Наиболее позитивным освещение его деятельности было в Армении, в России внимание к ней было невысоким
Участники после заседания Высшего Евразийского экономического совета (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Общее невнимание

Внимание государственных и частных СМИ к Евразийскому экономическому союзу невелико, количество публикаций зависит от числа выступлений официальных лиц, а их тон — от политических отношений между странами — членами пятерки (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия). К таким выводам пришли составители «Евразийского медиаиндекса за IV квартал 2017 года», в котором также содержатся итоги наблюдений за весь прошлый год. Индекс составлялся Центром изучения перспектив интеграции совместно с Институтом социологии Национальной академии наук Белоруссии. Он был представлен на конференции в Минске 28 июня. Исследование (есть в распоряжении РБК) было сделано на основе массива данных СМИ стран ЕАЭС, полученных с помощью информационно-аналитической системы «Медиалогия», которая анализирует свыше 40 тыс. источников (газеты, журналы, радио, телеканалы, интернет).

В течение всего 2017 года только каждое второе сообщение о евразийской интеграции (а в России — только каждое третье) содержало упоминание ЕАЭС в заголовке или первом абзаце публикации. Небольшое количество материалов связано и с невысоким вниманием к союзу со стороны официальных лиц. В 2017 году лучшие показатели по этому критерию показывала Армения — индекс официальной риторики (показывает, насколько активно в официальной риторике стран ЕАЭС присутствует проблематика евразийской интеграции) у этой страны в третьем квартале равнялся 0,36, а в четвертом — 0,51. У остальных же стран индекс за весь прошлый год не превысил отметку 0,3. Высокие показатели Армении связаны с продолжавшейся в обществе дискуссией о верности выбора евразийской интеграции (войти в ЕАЭС страна решила в сентябре 2013 года, о чем объявил занимавший тогда пост президента Серж Саргсян).

Даже для государственных СМИ стран ЕАЭС характерно довольно слабое внимание к проблематике Евразийского экономического союза. В диапазоне показателя от 0 до 1 максимальное значение в четвертом квартале прошлого года было у Армении (0,31).

Не пользуется популярностью ЕАЭС и у деловых СМИ, что свидетельствует о дефиците качественных экономических информационных поводов, интересных деловым СМИ, пишут авторы. На протяжении всего 2017 года лидерство по количеству материалов о проблемах ЕАЭС в деловых СМИ держал Казахстан, даже несмотря на некоторое снижение этого показателя в четвертом квартале.

Наиболее позитивно освещают ЕАЭС в Армении, на втором месте СМИ Казахстана, у трех остальных членов показатель индекса позитивности публикаций совпадает.

В российских СМИ публикации об ЕАЭС носят эпизодический характер, показывает исследование. Тематика ЕАЭС была упомянута в заголовках либо в первом абзаце лишь в 36,5% случаев, что на 0,4–0,5% меньше, чем в третьем квартале 2017 года. В целом по сравнению со вторым и третьим кварталами 2017 года этот показатель остается стабильным. Авторы исследования делают вывод, что в медийном пространстве России ЕАЭС все еще продолжает выступать в качестве информационного фона при освещении событий в странах — партнерах по союзу.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева направо) во время заседания Высшего Евразийского экономического совета (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

«Если судить по совокупности разных показателей, то активнее всего пишут о ЕАЭС в странах Центральной Азии, Казахстане и Киргизии. Если говорить о позитивности материалов, то на первое место выходит Армения, в силу того что в прошлом году там меньше конфликтных вопросов по евразийской повестке обсуждалось и была высокая активность официальных лиц, — говорит директор Центра изучения перспектив интеграции Сергей Рекеда. — Если говорить о России, то по роли евразийской повестки в общем информационном пространстве ее показатели ниже, чем в других четырех странах, в силу того что у российских СМИ более глобальная повестка. Белоруссия по общим показателям находится в середине: там низкая активность в деловых СМИ, основное освещение зависит от крупных информационных поводов и саммитов».

Что такое Евразийский экономический союз

ЕАЭС заработал с 1 января 2015 года. Союз является международной организацией региональной экономической интеграции.

В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики, говорится на сайте союза.

Государствами — членами Евразийского экономического союза являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия.

Численность населения стран ЕАЭС на 1 января 2016 года составляла 182,7 млн человек (2,5% от мировой численности населения). Валовый внутренний продукт в странах ЕАЭС в 2014 году составил $2,2 трлн (3,2% в структуре мирового ВВП).

Зависимость от отношений

Составители медиаиндекса также отмечают зависимость ​образа ЕАЭС от двусторонних проблем в отношениях стран — участниц объединения. «Евразийский медиаиндекс демонстрирует очень тесную зависимость имиджа интеграционных евразийских проектов от двух​​сторонних отношений между странами, входящими в этот проект. Экономические споры между Россией и Белоруссией и между Казахстаном и Киргизией заметно понизили показатели этих стран по Евразийскому медиаиндексу, в итоге одно из наиболее позитивных к ЕАЭС информационных полей в 2017 году было в Армении», — Сергей Рекеда. В период обострения политического диалога между Минском и Москвой в первом квартале прошлого года в медийных полях России и Белоруссии фиксировалась абсолютно зеркальная реакция, когда негативных сообщений о союзнике в контексте ЕАЭС было больше, чем позитивных. После урегулирования большинства противоречий в апреле прошлого года ситуация кардинально поменялась: о России в контексте ЕАЭС в белорусских СМИ стали говорить больше позитивного, чем негативного, как и о Белоруссии в российских медиа. В итоге Евразийский медиаиндекс обеих стран во втором, третьем и четвертом кварталах прошлого года был выше, чем в период двусторонних споров.

Общие показатели снизились и в Казахстане с Киргизией из-за двухстороннего конфликта, разразившегося осенью прошлого года во время кампании по выборам президента Киргизии. Уходящий президент Алмазбек Атамбаев обвинил Казахстан во вмешательстве в выборы. Астана в ответ усилила ветеринарный контроль на границе с Киргизией, что привело к многочасовым пробкам и на некоторое время остановило движение на границе. После этого Бишкек пошел на денонсацию соглашения с Казахстаном о предоставлении $100 млн в качестве гранта, выделенного на помощь Киргизии при вступлении в ЕАЭС. Данные события в казахстанских и киргизских СМИ представлялись преимущественно в негативном свете, особенно в отношении ЕАЭС, обращают внимание авторы доклада.

Пашинян и Лукашенко назвали слабости Евразийского экономического союза
Политика

Перенос проблем между странами — членами интеграционного объединения на уровень самого объединения — явление довольно распространенное, характерное в том числе и для Европейского союза, отмечает заведующий сектором стратегических оценок ИМЭМО РАН Сергей Уткин. Так, Евросоюз стал жертвой популистских сил во многих странах, которые критиковали объединение за многочисленные проблемы, связанные, например, с миграцией. Победители парламентских выборов в Италии, популистские «Лига» и «Пять звезд», строили кампанию на критике ЕС и допускали возможность выхода страны из союза. Чтобы снизить уровень критики, необходима разъяснительная работа со стороны самого объединения, уверен Уткин. Низкая популярность ЕАЭС может объясняться и тем, что объединение является сравнительно молодым, чем дальше будет углубляться интеграция, тем больше сторонников у нее будет, уверен эксперт. ​Лидеры пяти стран практически на каждом саммите указывают на недостатки объединения — сохранение различных защитных мер и изъятий, одностороннее введение санкций членами союза в отношении третьих стран.

Автор: Полина Химшиашвили.
Теги: Евразийский экономический союз , Белоруссия , медиаконтент
Главное
В США неизвестный открыл стрельбу в редакции Capital Gazette Общество
Материалы по теме
Евгений Винокуров Союзный разговор: каким должен быть диалог между ЕС и Евразийским союзом Мнение
Молдавия получила статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter