Неинтересная интеграция: почему Евразийский союз игнорируют СМИ

Евразийский экономический союз работает более трех лет, но устойчивого внимания СМИ не получает. Наиболее позитивным освещение его деятельности было в Армении, в России внимание к ней было невысоким

Участники после заседания Высшего Евразийского экономического совета (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Общее невнимание

Внимание государственных и частных СМИ к Евразийскому экономическому союзу невелико, количество публикаций зависит от числа выступлений официальных лиц, а их тон — от политических отношений между странами — членами пятерки (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия). К таким выводам пришли составители «Евразийского медиаиндекса за IV квартал 2017 года», в котором также содержатся итоги наблюдений за весь прошлый год. Индекс составлялся Центром изучения перспектив интеграции совместно с Институтом социологии Национальной академии наук Белоруссии. Он был представлен на конференции в Минске 28 июня. Исследование (есть в распоряжении РБК) было сделано на основе массива данных СМИ стран ЕАЭС, полученных с помощью информационно-аналитической системы «Медиалогия», которая анализирует свыше 40 тыс. источников (газеты, журналы, радио, телеканалы, интернет).

В течение всего 2017 года только каждое второе сообщение о евразийской интеграции (а в России — только каждое третье) содержало упоминание ЕАЭС в заголовке или первом абзаце публикации. Небольшое количество материалов связано и с невысоким вниманием к союзу со стороны официальных лиц. В 2017 году лучшие показатели по этому критерию показывала Армения — индекс официальной риторики (показывает, насколько активно в официальной риторике стран ЕАЭС присутствует проблематика евразийской интеграции) у этой страны в третьем квартале равнялся 0,36, а в четвертом — 0,51. У остальных же стран индекс за весь прошлый год не превысил отметку 0,3. Высокие показатели Армении связаны с продолжавшейся в обществе дискуссией о верности выбора евразийской интеграции (войти в ЕАЭС страна решила в сентябре 2013 года, о чем объявил занимавший тогда пост президента Серж Саргсян).

Даже для государственных СМИ стран ЕАЭС характерно довольно слабое внимание к проблематике Евразийского экономического союза. В диапазоне показателя от 0 до 1 максимальное значение в четвертом квартале прошлого года было у Армении (0,31).

Не пользуется популярностью ЕАЭС и у деловых СМИ, что свидетельствует о дефиците качественных экономических информационных поводов, интересных деловым СМИ, пишут авторы. На протяжении всего 2017 года лидерство по количеству материалов о проблемах ЕАЭС в деловых СМИ держал Казахстан, даже несмотря на некоторое снижение этого показателя в четвертом квартале.

Наиболее позитивно освещают ЕАЭС в Армении, на втором месте СМИ Казахстана, у трех остальных членов показатель индекса позитивности публикаций совпадает.

В российских СМИ публикации об ЕАЭС носят эпизодический характер, показывает исследование. Тематика ЕАЭС была упомянута в заголовках либо в первом абзаце лишь в 36,5% случаев, что на 0,4–0,5% меньше, чем в третьем квартале 2017 года. В целом по сравнению со вторым и третьим кварталами 2017 года этот показатель остается стабильным. Авторы исследования делают вывод, что в медийном пространстве России ЕАЭС все еще продолжает выступать в качестве информационного фона при освещении событий в странах — партнерах по союзу.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева направо) во время заседания Высшего Евразийского экономического совета (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

«Если судить по совокупности разных показателей, то активнее всего пишут о ЕАЭС в странах Центральной Азии, Казахстане и Киргизии. Если говорить о позитивности материалов, то на первое место выходит Армения, в силу того что в прошлом году там меньше конфликтных вопросов по евразийской повестке обсуждалось и была высокая активность официальных лиц, — говорит директор Центра изучения перспектив интеграции Сергей Рекеда. — Если говорить о России, то по роли евразийской повестки в общем информационном пространстве ее показатели ниже, чем в других четырех странах, в силу того что у российских СМИ более глобальная повестка. Белоруссия по общим показателям находится в середине: там низкая активность в деловых СМИ, основное освещение зависит от крупных информационных поводов и саммитов».

Что такое Евразийский экономический союз ЕАЭС заработал с 1 января 2015 года. Союз является международной организацией региональной экономической интеграции. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики, говорится на сайте союза. Государствами — членами Евразийского экономического союза являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия. Численность населения стран ЕАЭС на 1 января 2016 года составляла 182,7 млн человек (2,5% от мировой численности населения). Валовый внутренний продукт в странах ЕАЭС в 2014 году составил $2,2 трлн (3,2% в структуре мирового ВВП).

Зависимость от отношений

Составители медиаиндекса также отмечают зависимость ​образа ЕАЭС от двусторонних проблем в отношениях стран — участниц объединения. «Евразийский медиаиндекс демонстрирует очень тесную зависимость имиджа интеграционных евразийских проектов от двух​​сторонних отношений между странами, входящими в этот проект. Экономические споры между Россией и Белоруссией и между Казахстаном и Киргизией заметно понизили показатели этих стран по Евразийскому медиаиндексу, в итоге одно из наиболее позитивных к ЕАЭС информационных полей в 2017 году было в Армении», — Сергей Рекеда. В период обострения политического диалога между Минском и Москвой в первом квартале прошлого года в медийных полях России и Белоруссии фиксировалась абсолютно зеркальная реакция, когда негативных сообщений о союзнике в контексте ЕАЭС было больше, чем позитивных. После урегулирования большинства противоречий в апреле прошлого года ситуация кардинально поменялась: о России в контексте ЕАЭС в белорусских СМИ стали говорить больше позитивного, чем негативного, как и о Белоруссии в российских медиа. В итоге Евразийский медиаиндекс обеих стран во втором, третьем и четвертом кварталах прошлого года был выше, чем в период двусторонних споров.

Общие показатели снизились и в Казахстане с Киргизией из-за двухстороннего конфликта, разразившегося осенью прошлого года во время кампании по выборам президента Киргизии. Уходящий президент Алмазбек Атамбаев обвинил Казахстан во вмешательстве в выборы. Астана в ответ усилила ветеринарный контроль на границе с Киргизией, что привело к многочасовым пробкам и на некоторое время остановило движение на границе. После этого Бишкек пошел на денонсацию соглашения с Казахстаном о предоставлении $100 млн в качестве гранта, выделенного на помощь Киргизии при вступлении в ЕАЭС. Данные события в казахстанских и киргизских СМИ представлялись преимущественно в негативном свете, особенно в отношении ЕАЭС, обращают внимание авторы доклада.

Перенос проблем между странами — членами интеграционного объединения на уровень самого объединения — явление довольно распространенное, характерное в том числе и для Европейского союза, отмечает заведующий сектором стратегических оценок ИМЭМО РАН Сергей Уткин. Так, Евросоюз стал жертвой популистских сил во многих странах, которые критиковали объединение за многочисленные проблемы, связанные, например, с миграцией. Победители парламентских выборов в Италии, популистские «Лига» и «Пять звезд», строили кампанию на критике ЕС и допускали возможность выхода страны из союза. Чтобы снизить уровень критики, необходима разъяснительная работа со стороны самого объединения, уверен Уткин. Низкая популярность ЕАЭС может объясняться и тем, что объединение является сравнительно молодым, чем дальше будет углубляться интеграция, тем больше сторонников у нее будет, уверен эксперт. ​Лидеры пяти стран практически на каждом саммите указывают на недостатки объединения — сохранение различных защитных мер и изъятий, одностороннее введение санкций членами союза в отношении третьих стран.