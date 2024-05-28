Как менялась Госавтоинспекция. Фотогалерея
Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД), которая так называлась с конца 1990-х годов, вернули название ГАИ.
Госавтоинспекция существовала с 1930-х годов и изначально не занималась дорожным движением. Переименование произошло в 1998-м и связывалось с созданием положительного имиджа дорожной инспекции. Еще в начале 2000-х президент Владимир Путин заявлял, что не понимает смысл переименования, сменить название инспекции хотели во время переименования милиции в полицию, но тогда идея реализована не была.
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