Как менялась Госавтоинспекция. Фотогалерея

ГИБДД вновь станет ГАИ. История Госавтоинспекции — в фотогалерее РБК

Советский милиционер регулирует транспортное движение у площади Урицкого в Ленинграде (ныне Дворцовая площадь), 1935 год (Фото: Дмитрий Дебабов / РИА Новости) Женщина-регулировщик движения на улице Охотный ряд в Москве, 1943 год (Фото: Анатолий Гаранин / РИА Новости) Инспекторы ГАИ во время дежурства, 1973 год (Фото: Юрий Венделин /Фотохроника ТАСС) Дети переходят улицу по пешеходному переходу в Баку, 1978 год (Фото: Яшар Халилов / ТАСС) Выпущенная министерством связи СССР новая почтовая марка с изображением инспектора ГАИ, посвященная Государственной автомобильной автоинспекции, 1980 год (Фото: Валентин Хухлаев / Фотохроника ТАСС) Командир вертолета МИ-2 А.И. Самсонов, бортмеханик С.Н. Мельников, командир вертолетного взвода областного ГАИ капитан А.М. Франков (на переднем плане, слева направо) уточняют маршрут очередного патрулирования, 1981 год (Фото: Александр​ Чепурко / Фотохроника ТАСС) Водитель грузовика поздравляет с праздником инспектора ГАИ, 1987 год (Фото: Михаил Потырнике, Алексей Щукин / Фотохроника ТАСС) Один из стационарных экологических постов ГАИ на выезде из Краснодара, 1988 год (Фото: Владимир Веленгурин / Фотохроника ТАСС) Старший госавтоинспектор делает запрос о задержанном водителе по рации, Томская область,1922 год (Фото: Владимир Казанцев / Фотохроника ТАСС) Старший инспектор 21-го отряда Госавтоинспекции майор Сергей Бухлин во время замера скорости движения автомобиля радаром «Барьер-2», 1996 год (Фото: Сергей Мамонтов / Фотохроника ТАСС) Сотрудник ГИБДД на Садовом кольце, 1999 год (Фото: Владимир Веленгурин / ТАСС) Сотрудники ГИБДД проводят обследование участка федеральной автодороги «Холмогоры», Ярославская область, 2002 год (Фото: Сергей Метелица / ТАСС) Муляж инспектора ДПС, 2004 год (Фото: Лев Федосеев / ТАСС) На церемонии передачи автомобилей Ford сотрудникам Московского ГУВД на Поклонной горе, 2007 год (Фото: Марина Лысцева / ТАСС) Сотрудник ДПС во время регулировки движения,Иваново, 2011 год (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС) Инспекторы ГИБДД проводят проверку документов у водителей в связи с эпидемией короновируса, 2020 год (Фото: Андрей Любимов / РБК) Сотрудник ДПС во время Московского мотофестиваля, приуроченного к открытию мотосезона, 2024 год (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД), которая так называлась с конца 1990-х годов, вернули название ГАИ.

Госавтоинспекция существовала с 1930-х годов и изначально не занималась дорожным движением. Переименование произошло в 1998-м и связывалось с созданием положительного имиджа дорожной инспекции. Еще в начале 2000-х президент Владимир Путин заявлял, что не понимает смысл переименования, сменить название инспекции хотели во время переименования милиции в полицию, но тогда идея реализована не была.