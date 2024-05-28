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Как менялась Госавтоинспекция. Фотогалерея

ГИБДД вновь станет ГАИ. История Госавтоинспекции — в фотогалерее РБК

Советский милиционер регулирует транспортное движение у площади Урицкого в Ленинграде (ныне Дворцовая площадь),&nbsp;1935 год
Женщина-регулировщик движения на улице Охотный ряд в Москве, 1943 год
Инспекторы ГАИ во время дежурства,&nbsp;1973 год
Дети переходят&nbsp;улицу по пешеходному переходу в Баку, 1978&nbsp;год
Выпущенная министерством связи СССР новая почтовая марка с изображением инспектора ГАИ, посвященная Государственной автомобильной автоинспекции, 1980 год
Командир вертолета МИ-2 А.И. Самсонов, бортмеханик С.Н. Мельников, командир вертолетного взвода областного ГАИ капитан А.М. Франков (на переднем плане, слева направо) уточняют маршрут очередного патрулирования, 1981 год
Водитель грузовика поздравляет с праздником инспектора ГАИ, 1987 год
Один из стационарных экологических постов ГАИ на выезде из Краснодара, 1988 год
Старший госавтоинспектор делает запрос о задержанном водителе по рации, Томская область,1922 год
Старший инспектор 21-го отряда Госавтоинспекции майор Сергей Бухлин во время замера скорости движения автомобиля радаром &laquo;Барьер-2&raquo;, 1996 год
Сотрудник&nbsp;ГИБДД на Садовом кольце, 1999 год
Сотрудники ГИБДД&nbsp;проводят обследование участка федеральной автодороги &laquo;Холмогоры&raquo;, Ярославская область, 2002 год
Муляж инспектора ДПС, 2004 год
На церемонии передачи автомобилей Ford сотрудникам Московского ГУВД на Поклонной горе, 2007 год
Сотрудник ДПС во время регулировки движения,Иваново,&nbsp;2011 год&nbsp;
Инспекторы ГИБДД проводят проверку документов у водителей в связи с эпидемией короновируса, 2020 год
Сотрудник ДПС во время Московского мотофестиваля, приуроченного к открытию мотосезона,&nbsp;2024 год&nbsp;
Советский милиционер регулирует транспортное движение у площади Урицкого в Ленинграде (ныне Дворцовая площадь),&nbsp;1935 год
Женщина-регулировщик движения на улице Охотный ряд в Москве, 1943 год
Инспекторы ГАИ во время дежурства,&nbsp;1973 год
Дети переходят&nbsp;улицу по пешеходному переходу в Баку, 1978&nbsp;год
Выпущенная министерством связи СССР новая почтовая марка с изображением инспектора ГАИ, посвященная Государственной автомобильной автоинспекции, 1980 год
Командир вертолета МИ-2 А.И. Самсонов, бортмеханик С.Н. Мельников, командир вертолетного взвода областного ГАИ капитан А.М. Франков (на переднем плане, слева направо) уточняют маршрут очередного патрулирования, 1981 год
Водитель грузовика поздравляет с праздником инспектора ГАИ, 1987 год
Один из стационарных экологических постов ГАИ на выезде из Краснодара, 1988 год
Старший госавтоинспектор делает запрос о задержанном водителе по рации, Томская область,1922 год
Старший инспектор 21-го отряда Госавтоинспекции майор Сергей Бухлин во время замера скорости движения автомобиля радаром &laquo;Барьер-2&raquo;, 1996 год
Сотрудник&nbsp;ГИБДД на Садовом кольце, 1999 год
Сотрудники ГИБДД&nbsp;проводят обследование участка федеральной автодороги &laquo;Холмогоры&raquo;, Ярославская область, 2002 год
Муляж инспектора ДПС, 2004 год
На церемонии передачи автомобилей Ford сотрудникам Московского ГУВД на Поклонной горе, 2007 год
Сотрудник ДПС во время регулировки движения,Иваново,&nbsp;2011 год&nbsp;
Инспекторы ГИБДД проводят проверку документов у водителей в связи с эпидемией короновируса, 2020 год
Сотрудник ДПС во время Московского мотофестиваля, приуроченного к открытию мотосезона,&nbsp;2024 год&nbsp;
Советский милиционер регулирует транспортное движение у площади Урицкого в Ленинграде (ныне Дворцовая площадь), 1935 год
(Фото: Дмитрий Дебабов / РИА Новости)
Женщина-регулировщик движения на улице Охотный ряд в Москве, 1943 год
(Фото: Анатолий Гаранин / РИА Новости)
Инспекторы ГАИ во время дежурства, 1973 год
(Фото: Юрий Венделин /Фотохроника ТАСС)
Дети переходят улицу по пешеходному переходу в Баку, 1978 год
(Фото: Яшар Халилов / ТАСС)
Выпущенная министерством связи СССР новая почтовая марка с изображением инспектора ГАИ, посвященная Государственной автомобильной автоинспекции, 1980 год
(Фото: Валентин Хухлаев / Фотохроника ТАСС)
Командир вертолета МИ-2 А.И. Самсонов, бортмеханик С.Н. Мельников, командир вертолетного взвода областного ГАИ капитан А.М. Франков (на переднем плане, слева направо) уточняют маршрут очередного патрулирования, 1981 год
(Фото: Александр​ Чепурко / Фотохроника ТАСС)
Водитель грузовика поздравляет с праздником инспектора ГАИ, 1987 год
(Фото: Михаил Потырнике, Алексей Щукин / Фотохроника ТАСС)
Один из стационарных экологических постов ГАИ на выезде из Краснодара, 1988 год
(Фото: Владимир Веленгурин / Фотохроника ТАСС)
Старший госавтоинспектор делает запрос о задержанном водителе по рации, Томская область,1922 год
(Фото: Владимир Казанцев / Фотохроника ТАСС)
Старший инспектор 21-го отряда Госавтоинспекции майор Сергей Бухлин во время замера скорости движения автомобиля радаром «Барьер-2», 1996 год
(Фото: Сергей Мамонтов / Фотохроника ТАСС)
Сотрудник ГИБДД на Садовом кольце, 1999 год
(Фото: Владимир Веленгурин / ТАСС)
Сотрудники ГИБДД проводят обследование участка федеральной автодороги «Холмогоры», Ярославская область, 2002 год
(Фото: Сергей Метелица / ТАСС)
Муляж инспектора ДПС, 2004 год
(Фото: Лев Федосеев / ТАСС)
На церемонии передачи автомобилей Ford сотрудникам Московского ГУВД на Поклонной горе, 2007 год
(Фото: Марина Лысцева / ТАСС)
Сотрудник ДПС во время регулировки движения,Иваново, 2011 год 
(Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)
Инспекторы ГИБДД проводят проверку документов у водителей в связи с эпидемией короновируса, 2020 год
(Фото: Андрей Любимов / РБК)
Сотрудник ДПС во время Московского мотофестиваля, приуроченного к открытию мотосезона, 2024 год 
(Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД), которая так называлась с конца 1990-х годов, вернули название ГАИ.

Госавтоинспекция существовала с 1930-х годов и изначально не занималась дорожным движением. Переименование произошло в 1998-м и связывалось с созданием положительного имиджа дорожной инспекции. Еще в начале 2000-х президент Владимир Путин заявлял, что не понимает смысл переименования, сменить название инспекции хотели во время переименования милиции в полицию, но тогда идея реализована не была.

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Теги
Госавтоинспекция ГИБДД ГАИ Фотогалерея
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