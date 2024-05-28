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Глава СПЧ раскритиковал «Алису» и «Марусю» за отказ ответить, чей Донбасс

Глава СПЧ Фадеев обратил внимание, что «Алиса» и «Маруся» не отвечают на политические вопросы, а у ChatGPT ответ есть. В «Яндексе» подчеркнули, что ответы не редактируются, а «ошибки» в некоторых темах могут привести к запрету

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев, выступая на круглом столе 27 мая, раскритиковал голосовые помощники от «Яндекса» и VK «Алису» и «Марусю» за то, что они «стесняются давать ответы» на политические вопросы, передает «Коммерсантъ».

По словам Фадеева, оба помощника уходят от ответов на вопросы «Чей Донбасс?» и «Что случилось в Буче?». Глава СПЧ считает, что «это не вопрос цензуры, это вопрос отношения нации к своей истории».

В то же время, сказал Фадеев, ответы можно найти у чат-бота ChatGPT от компании OpenAI: «Я думал, что это будут жесткие пропагандистские ответы, но нет — мнение с одной стороны, с другой стороны, есть дискуссия. Довольно обтекаемо, но ответ есть».

Республики Донбасса вместе с Запорожской и Херсонской областями по итогам референдума осенью 2022 года вошли в состав России.

В апреле 2022 года западные СМИ опубликовали кадры из Бучи Киевской области, на которых, как утверждалось, были тела погибших мирных жителей. Минобороны России заявило, что это является провокацией и постановкой, устроенной украинской стороной.

Директор по развитию технологий искусственного интеллекта (ИИ) «Яндекса» Александр Крайнов заявил, что отказ в данном случае не носит идеологической подоплеки. Он уточнил, что нейросеть старается подражать всем увиденным текстам и фактически подставляет слова, исходя из того, что в этом случае написали бы люди. При этом в алгоритме есть элемент случайности, чтобы ответы не были одинаковыми, отметил Крайнов. Причем отличие ответа на один и тот же запрос может быть «абсолютно радикальным по смыслу».

Представитель «Яндекса» напомнил, что ответы ИИ не редактируются, тогда как есть темы, в которых ошибиться «не страшно», а есть темы, за ошибку в которых компания может понести уголовную ответственность. «Уход от ответа — лучшее, что мы можем сделать сейчас, — считает Крайнов. — Потому что, если бы мы отвечали плохо, нас бы вообще запретили, скорее всего».

Медведев раскритиковал нейросеть «Яндекса» за уход от ответов про Бандеру
Политика
Дмитрий Медведев

Член СПЧ Игорь Ашманов остался недоволен ответом Крайнова и обратил внимание, что «Алиса» и «Маруся» позиционируются как «детский компаньон». «У ребенка должен быть один ответ. То же самое с историей — нельзя, если ты даже с подростком разговариваешь, давать ему много точек зрения», — заявил он.

Чуть больше недели назад уходом от ответов «Алисы» на политически окрашенные вопросы возмутился зампред Совбеза Дмитрий Медведев, назвав помощника «страшным трусом». В частности, нейросеть не стала отвечать на вопрос о расположении памятников Степану Бандере на Украине и не назвала дату принятия закона об изъятии российских активов в США.

«С одной стороны, это сильно подрывает доверие к «Яндексу» и его продуктам. А с другой — дает основания не только для того, чтобы признать сервисы «Яндекса» очень неполными, но даже нынешних менеджеров (не приведи Господь!)... иноагентами», — заключил Медведев.

В минувшем ноябре глава «Сбера» Герман Греф подчеркивал важность того, чтобы государство «не перерегулировало» сферу искусственного интеллекта ссылаясь на примеры США и Китая, поскольку усиленный контроль может помешать развитию отрасли. Об этом он говорил после того, как лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов весной обратился к генпрокурору Игорю Краснову из-за разработанного «Сбером» приложения Kandinsky 2.1.

Миронов заявил, что при тестировании нейросеть ни разу не сгенерировала «картинку в цветах флага Российской Федерации, состоящего из трех полос» на запросы «Россия», «российский флаг» и подобные. При этом на запросы о флагах США или Украины сгенерированная картинки соответствовали символике.

Греф рассказал, что после этого представителей «Сбера» и «Яндекса», который на той же неделе представил аналогичное приложение «Шедеврум», вызывали в прокуратуру, где посоветовали «быть аккуратнее». Он отмечал, что Kandinsky 2.1 при генерации флага старалась его улучшить. По словам Грефа, после вызова в прокуратуру модель не генерирует государственные символы, а выдает заранее заданную картинку, однако при этом теряет в креативности генерации.

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«Алиса» «Маруся» Нейросеть голосовой помощник искусственный интеллект Валерий Фадеев СПЧ Яндекс VK
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