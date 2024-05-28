На Украине заявили о разрушенном терминале аэропорта Запорожья

Международный аэропорт города Запорожье, который находится под контролем Киева, подвергся воздушной атаке, в результате разрушено здание терминала, сообщила Генпрокуратура Украины. По данным оперативного командования «Юг», никто не пострадал.

Как заявили в прокуратуре, по терминалу был нанесен удар 25 мая. Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов писал в своем телеграм-канале, что было повреждено здание, где, по его утверждению, хранились оружие и боеприпасы ВСУ. С начала полномасштабных боевых действий аэропорт не использовался гражданской авиацией, заявил он.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Глава подконтрольной Украине Запорожской областной администрации Иван Федоров рассказывал, что терминал Запорожского аэропорта был запущен в 2020 году после ремонта. Власти Украины начали досудебное расследование.