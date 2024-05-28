На Украине заявили о разрушенном терминале аэропорта Запорожья
Международный аэропорт города Запорожье, который находится под контролем Киева, подвергся воздушной атаке, в результате разрушено здание терминала, сообщила Генпрокуратура Украины. По данным оперативного командования «Юг», никто не пострадал.
Как заявили в прокуратуре, по терминалу был нанесен удар 25 мая. Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов писал в своем телеграм-канале, что было повреждено здание, где, по его утверждению, хранились оружие и боеприпасы ВСУ. С начала полномасштабных боевых действий аэропорт не использовался гражданской авиацией, заявил он.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Глава подконтрольной Украине Запорожской областной администрации Иван Федоров рассказывал, что терминал Запорожского аэропорта был запущен в 2020 году после ремонта. Власти Украины начали досудебное расследование.
Польша ввела ограничения на передвижение российских дипломатов по стране
В ЕС ввели новый режим санкций в отношении России
На Украине закроют театр из-за того, что почти всех актеров забрали по мобилизации
Эрдоган предложил разработать новую турецкую Конституцию.
В Мытищах на штрафстоянке сгорели девять автомобилей. Видео
Мирзиеев встретил Владимира Путина в президентском дворце в Ташкенте. Видео
МИД предложил исключить «Талибан» из списка террористов в России
Apple пояснила внезапное возникновение в iPhone ранее удаленных фото
Названы официальные цены на кроссовер XCite X-cross 7
Названы районы Москвы с наибольшим приростом цен на вторичное жилье
Фонды денежного рынка vs. накопительные счета. Что выгоднее?