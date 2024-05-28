 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

На Украине заявили о разрушенном терминале аэропорта Запорожья

Прокуратура Украины заявила о разрушенном терминале аэропорта Запорожья
Сюжет
Военная операция на Украине

Международный аэропорт города Запорожье, который находится под контролем Киева, подвергся воздушной атаке, в результате разрушено здание терминала, сообщила Генпрокуратура Украины. По данным оперативного командования «Юг», никто не пострадал.

Как заявили в прокуратуре, по терминалу был нанесен удар 25 мая. Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов писал в своем телеграм-канале, что было повреждено здание, где, по его утверждению, хранились оружие и боеприпасы ВСУ. С начала полномасштабных боевых действий аэропорт не использовался гражданской авиацией, заявил он.

После обстрела без света осталась Васильевка и семь сел в Запорожье
Политика
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Глава подконтрольной Украине Запорожской областной администрации Иван Федоров рассказывал, что терминал Запорожского аэропорта был запущен в 2020 году после ремонта. Власти Украины начали досудебное расследование.

Польша ввела ограничения на передвижение российских дипломатов по стране

В ЕС ввели новый режим санкций в отношении России

На Украине закроют театр из-за того, что почти всех актеров забрали по мобилизации

Эрдоган предложил разработать новую турецкую Конституцию.

В Мытищах на штрафстоянке сгорели девять автомобилей. Видео

Мирзиеев встретил Владимира Путина в президентском дворце в Ташкенте. Видео

МИД предложил исключить «Талибан» из списка террористов в России

Apple пояснила внезапное возникновение в iPhone ранее удаленных фото

Названы официальные цены на кроссовер XCite X-cross 7

Названы районы Москвы с наибольшим приростом цен на вторичное жилье

Фонды денежного рынка vs. накопительные счета. Что выгоднее?
Теги
Запорожье аэропорты терминал Военная операция на Украине Генпрокуратура Украины
Материалы по теме
После обстрела без света осталась Васильевка и семь сел в Запорожье
Политика
В Запорожье прозвучали взрывы
Политика
Рогов сообщил о серии взрывов в Запорожье
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 28 мая
EUR ЦБ: 96,3 (-0,79) Инвестиции, 27 мая, 16:36 Курс доллара на 28 мая
USD ЦБ: 88,69 (-1,02) Инвестиции, 27 мая, 16:36
В погранслужбе раскрыли число пропущенных через границу людей в 2023 году Политика, 05:10
Бизнес рассказал о планах Турции расширить прием платежей из России Финансы, 05:05
Россиянки назвали идеальные места для первого свидания Общество, 05:00
На Украине заявили о разрушенном терминале аэропорта Запорожья Политика, 04:25
«Коммерсантъ» узнал детали визита Путина в Узбекистан Политика, 04:10
Spiegel узнал об отказе Германии от планов вернуть призыв в армию Политика, 03:54
В Луганске сообщили о повторной атаке Политика, 03:33
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В ЕС впервые обсудили санкции против Израиля из-за Рафаха Политика, 03:18
Зеленский посетит Бельгию и подпишет соглашение о безопасности Политика, 03:03
Орловский губернатор назвал неожиданным арест своего советника Политика, 02:43
Депутаты предложили штрафы за пропаганду наркотиков в искусстве Общество, 02:14
В Киеве заявили, что решения об отправке французских инструкторов еще нет Политика, 02:14
Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли на пять минут Политика, 02:11
Нетаньяху сообщил о «трагической ошибке» при ударе по Рафаху Политика, 02:03