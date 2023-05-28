МИД Ирана призвал не допустить конфликтов с Афганистаном после столкновений на границе

В Иране призвали быть начеку после столкновений на границе с Афганистаном

Накануне на ирано-афганской границе произошли вооруженные столкновения, погибли три человека. В Тегеране заявили, что подобные конфликты не нужны ни одной из сторон, и призвали избегать их в будущем

Министерство иностранных дел Ирана (Фото: Wikipedia)

Любой конфликт между Ираном и Афганистаном приведет к стратегическим потерям для обеих сторон, заявил начальник главного управления по Южной Азии иранского МИДа Сейед Расул Мусави, передает агентство Mehr.

Так он прокомментировал произошедшие накануне столкновения на границе двух стран. В ходе вооруженного конфликта погибли два иранских пограничника и один боевик движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России), которое контролирует власть в Афганистане.

«Будьте начеку!» — заявил представитель МИДа, призвав избегать подобных столкновений в будущем.

В субботу, 27 мая, стычки произошли на границе между иранской провинцией Систан и Белуджистан на юго-востоке страны и юго-западной афганской провинцией Нимроз. Власти Ирана заявили, что талибы первыми открыли стрельбу, «Талибан» выступил со встречными обвинениями. В связи с произошедшим Тегеран закрыл пограничный переход с Афганистаном.

К 28 мая ситуация на границе нормализовалась, сообщили в Иране.

Столкновение произошло после того, как президент Ирана Эбрахим Раиси предупредил талибов, чтобы они не нарушали права его страны на воду в реке Гильменд. Река длиной 1150 км протекает по территории обеих стран. Тегеран обвинил талибов в нарушении договора 1973 года, по которому Афганистан обязался поставлять в Иран в среднем 820 млн кубометров воды в год, и ограничении потока в засушливые восточные районы страны. Кабул отрицает обвинения.