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Политика ,  
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В Болгарии заморозили идею о премьерстве по очереди после слива прослушки

В Болгарии заморозили идею о премьерстве по очереди из-за прослушки коалиции экс-премьера
22 мая болгарские коалиции ПП — ДБ и ГЕРБ — СДС договорились сформировать правящий блок и поочередно сменять своих представителей на посту премьера страны. После слива прослушки рабочих встреч ПП — ДБ переговоры были заморожены
Бывший премьер-министр Болгарии Кирилл Петков
Бывший премьер-министр Болгарии Кирилл Петков (Фото: Vassil Donev / EPA / ТАСС)

Коалиция партий «Продолжаем перемены» и «Демократическая Болгария» (ПП — ДБ) приостановила переговоры о формировании правящего блока с блоком коалиций Граждане за европейское развитие Болгарии» и Союза демократических сил (ГЕРБ — СДС) после слива пятичасовой записи рабочих встреч коалиции ПП — ДБ, в которых якобы обсуждались будущие административные назначения, передает Bloomberg.

Инициатором заморозки переговоров выступил лидер ГЕРБ, действующий премьер-министр страны Бойко Борисов. Сопредседатель коалиции ПП — ДБ, бывший премьер-министр Болгарии Кирилл Петков опроверг подлинность записи и обвинил спецслужбы страны в слежке за политиками и попытке провалить инициативу формирования нового правительства Болгарии.

«Спецслужбы знают, что если будет составлено новое правительство, то мы сменим их руководство и проведем глубокие реформы, направленные на искоренение вероятных предателей [интересов государства]», — заявил политик.

Политический кризис в Болгарии продолжается уже несколько месяцев. На выборах 2 апреля ГЕРБ — СДС получила 69 из 240 мест в Народном собрании, ПП — ДБ — 64 места. Сразу после выборов сопредседатель «Продолжаем перемены» Асен Василев заявил, что национальный совет партии исключил возможность поддержки кабинета, в составе которого будут представители ГЕРБ.

Чтобы избежать досрочных выборов и наконец приступить к решению внутренних проблем, 22 мая представители ГЕРБ — СДС и ПП — ДБ объявили о политическом соглашении. Оно рассчитано по меньшей мере на полтора года и предполагает, что первые девять месяцев премьер-министром будет представитель ПП — ДБ Николай Денков, а в следующие девять месяцев — Мария Габриэль из ГЕРБ. В период премьерства Денкова у нее будет пост вице-премьера и министра иностранных дел.

60-летний Николай Денков, член партии «Продолжаем перемены», дважды занимал пост министра образования страны, последний раз — с мая 2021-го по август 2022 года. Он доктор химических наук, член национальной Академии наук.

44-летняя Мария Габриэль из партии ГЕРБ последние годы работала в Брюсселе. С 2017 по 2019 год она была еврокомиссаром по цифровой экономике, с 2019-го по 15 мая этого года — еврокомиссаром по инновациям, исследованиям, культуре, образованию и молодежи. Подала в отставку, получив от президента Болгарии мандат на формирование национального правительства.

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Ротационная схема работы правительства в прошлом применялась в Израиле. В 2021 году коалиционное соглашение там подписали восемь партий, а лидеры двух крупнейших — Яир Лапид и Нафтали Беннет — должны были править каждый по два года. Однако через год коалиция развалилась и были объявлены новые выборы.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Болгария прослушка премьер-министр кризис

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