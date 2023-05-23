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Болгарские партии договорились, что премьеры будут править по очереди

Чтобы избежать шестых подряд выборов, они создадут ротационное правительство
Премьер-министры Болгарии от партий-конкурентов будут править страной по очереди
Для выхода из затяжного политического кризиса ведущие болгарские партии пришли к соглашению, что их представители будут возглавлять правительство по принципу ротации и через девять месяцев Николая Денкова сменит Мария Габриэль
Фото: Vassil Donev / EPA / ТАСС
Фото: Vassil Donev / EPA / ТАСС

Тандем по-болгарски

По итогам пятых за два года парламентских выборов правящий блок в Болгарии сформируют партии, прежде исключавшие возможность сотрудничества, — коалиция партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» и Союза демократических сил (ГЕРБ — СДС) и блок коалиций «Продолжаем перемены» и «Демократическая Болгария» (ПП — ДБ). На выборах 2 апреля ГЕРБ — СДС получила 69 из 240 мест в Народном собрании, ПП — ДБ — 64 места.

Сразу после выборов сопредседатель «Продолжаем перемены» Асен Василев заявил, что национальный совет партии исключил возможность поддержки кабинета, в составе которого будут представители ГЕРБ. В начале мая лидер ГЕРБ Бойко Борисов, возглавлявший правительство с 2009 по 2021 год с незначительными перерывами, предупредил об угрозе новых, шестых досрочных выборов. «Мы все движемся к пропасти следующих выборов», — приводит издание Balkan Insight слова Борисова. Позицию ПП — ДБ относительно сотрудничества с ГЕРБ он назвал «высокомерной и безответственной».

Чтобы избежать досрочных выборов и наконец приступить к решению внутренних проблем, 22 мая представители ГЕРБ — СДС и ПП — ДБ объявили о политическом соглашении. Оно рассчитано по меньшей мере на полтора года и предполагает, что первые девять месяцев премьер-министром будет представитель ПП — ДБ Николай Денков, а в следующие девять месяцев — Мария Габриэль из ГЕРБ. В период премьерства Денкова у нее будет пост вице-премьера и министра иностранных дел. «ПП — ДБ предложит правительство, которое сможет провести конституционную реформу, выполнить все требования, связанные с полноправным членством страны в ЕС, [и] провести комплексную судебную реформу», — заявил Денков в понедельник (его слова приводит Politico). Свое решение партии подробно в понедельник не комментировали, чем вызвали шквал критики.

Что известно о будущих премьерах

60-летний Николай Денков, член партии «Продолжаем перемены», дважды занимал пост министра образования страны, последний раз — с мая 2021-го по август 2022 года. Он доктор химических наук, член национальной Академии наук.

44-летняя Мария Габриэль из партии ГЕРБ последние годы работала в Брюсселе. С 2017 по 2019 год она была еврокомиссаром по цифровой экономике, с 2019-го по 15 мая этого года — еврокомиссаром по инновациям, исследованиям, культуре, образованию и молодежи. Подала в отставку, получив от президента Болгарии мандат на формирование национального правительства.

«Надо четко признать, что обещание не иметь ни одного связанного с ГЕРБ человека в будущем кабинете министров <...> не выполнено. Если это заставило наших друзей и избирателей чувствовать себя плохо, я прошу прощения!» — написал сопредседатель ПП, бывший премьер Кирилл Петков в соцсетях 23 мая. Как уточнил Петков, его партия продолжает не доверять ГЕРБ, именно поэтому была использована схема с ротационным председательством.

Чтобы правительство было сформировано, мандат на его формирование должен выдать президент Румен Радев. 22 мая он заявил, что в ближайшее время вручит его представителю ПП — ДБ. Политиков он призвал не медлить больше с переговорами и утверждением состава кабинета в Народном собрании.

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Ротационная схема работы правительства в прошлом применялась в Израиле. В 2021 году коалиционное соглашение там подписали восемь партий, а лидеры двух крупнейших — Яир Лапид и Нафтали Беннет — должны были править каждый по два года. Однако через год коалиция развалилась и были объявлены новые выборы.

Полуторалетний план

«18 месяцев — это минимальный срок для Шенгенской зоны, еврозоны, работы над планом восстановления и разблокирования всех инфраструктурных проектов, которые должны осуществиться, если мы хотим быть на пути к созданию нормальной европейской страны», — объяснил стоящие перед кабинетом задачи во вторник Петков. По его словам, Габриэль способна значительно помочь стране в достижении этих целей. «Она обладает неоспоримыми качествами и компетентностью в Брюсселе <...>. Чтобы еврозона и Шенген не остались просто словами, кто-то должен воплотить их в жизнь в Европе», — добавил он.

Болгария с 2007 года является членом Европейского союза, но ее вхождение в Шенгенскую зону (сейчас в ней 27 государств, между которыми снят пограничный контроль) несколько раз откладывалось. Последним препятствием стало вето Нидерландов, которые в прошлом году потребовали соблюдения условий в отношении борьбы с коррупцией, а также судебной реформы. Как заявлял в марте глава МИД Болгарии Николай Милков, снять претензии Амстердама возможно к октябрю. «Когда я говорю «октябрь», это не целевая дата, потому что это зависит не только от нас, но это крайний срок, к которому мы могли бы выполнить требования, чтобы мы могли быть частью Шенгенской зоны», — уточнил Милков.

В зону евро Болгария также стремится не первый год. В феврале София признала, что не сможет 1 января 2024 года ввести в оборот евро, как было запланировано три года назад. Теперь этот срок перенесен на 1 января 2025 года. Однако до этого страна должна еще пройти оценку регуляторов еврозоны.

Парламенту и новому правительству также предстоит одобрить бюджет страны на этот год и принять законы, необходимые для получения финансовой помощи из специального фонда ЕС, созданного для преодоления последствий пандемии COVID-19.

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Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Болгария премьер-министр парламентские выборы
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