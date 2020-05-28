Конгресс США отложил продление программ слежки после угроз вето от Трампа
Президент США Дональд Трамп пообещал наложить вето на продление трех программ в рамках Акта о свободе и Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки (FISA), связанных с расследованием терроризма и шпионажа. За соответствующие поправки собирается проголосовать палата представителей США.
«Если законопроект по FISA будет одобрен сегодня ночью в палате представителей, я быстро наложу на него вето. Наша страна только что пережила величайшее политическое преступление в своей истории. Массовые злоупотребления FISA были большой частью этого!» — написал Трамп в Twitter.
После этого, как пишет CNN, представители Демпартии в палате представителей США решили отложить голосование по продлению сроков действия этих законов.
На прошлой неделе сенат США одобрил законопроект, предусматривающий продление программ слежки до декабря 2023 года. Они касаются трех моментов, сообщает USA Today:
- разрешение на сбор властями информации от операторов сотовой связи и интернет-провайдеров;
- разрешение на прослушивание тех, кто меняет телефонные номера или приобретает одноразовые телефоны;
- разрешение властям следить за иностранцами, подозреваемыми в пособничестве иностранным террористам, но не связанными при этом с международными террористическими группировками.