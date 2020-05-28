Конгресс США отложил продление программ слежки после угроз вето от Трампа

Трамп пообещал наложить вето на продление программ слежки, связанных с расследованием международного терроризма и шпионажа. Он считает, что закон применялся против его предвыборной кампании в 2016 году, указывала ранее WSJ

Дональд Трамп (Фото: Oliver Contreras / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент США Дональд Трамп пообещал наложить вето на продление трех программ в рамках Акта о свободе и Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки (FISA), связанных с расследованием терроризма и шпионажа. За соответствующие поправки собирается проголосовать палата представителей США.

«Если законопроект по FISA будет одобрен сегодня ночью в палате представителей, я быстро наложу на него вето. Наша страна только что пережила величайшее политическое преступление в своей истории. Массовые злоупотребления FISA были большой частью этого!» — написал Трамп в Twitter.

После этого, как пишет CNN, представители Демпартии в палате представителей США решили отложить голосование по продлению сроков действия этих законов.

На прошлой неделе сенат США одобрил законопроект, предусматривающий продление программ слежки до декабря 2023 года. Они касаются трех моментов, сообщает USA Today: