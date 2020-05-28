США отменят исключения по санкциям для ядерных проектов в Иране

Госсекретарь США Майк Помпео решил отменить временные исключения в американской санкционной программе, которые позволяют некоторым странам участвовать ядерных проектах Ирана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом сообщается на сайте Госдепа.

Это решение, в частности, затрагивает работу ядерного реактора в Араке. Исключения перестанут действовать через 60 дней. Однако в отношении АЭС «Бушер», где Россия занимается строительством второго энергоблока, исключение сохранится на 90 дней.

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