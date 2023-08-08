Handelsblatt узнала о покупке списанных танков Leopard для Украины

Немецкий концерн прибрел у бельгийской компании списанные армией танки Leopard 1, после переоборудования их передадут Украине. Брюссель не отправлял их Киеву из-за того, что модернизация старых танков требовала больших денег

Танк Leopard 1 (Фото: Sven Eckelkamp / IMAGO / Global Look Press)

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall купил у бельгийской компании OIP Land Systems 50 танков Leopard 1, чтобы передать их Украине, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на источники в отраслевых кругах.

По данным издания, машины сначала переоборудуют в Дюссельдорфе, а затем отправят на Украину. При этом она, вероятно, получит около 30 танков, а не все 50.

Ранее о покупке у бельгийской компании танков для Украины сообщило со ссылкой на источники издание Business AM, однако оно не называло покупателя. Оно писало, что машины прежде были на вооружении у армии Бельгии, их списали несколько лет назад, поскольку тяжелые танки решили заменить более легкими. В итоге «Леопарды» попали на склад OIP Land Systems.

Business AM отмечало, что правительство Бельгии не считало нужным проводить закупку и модернизацию этих танков для последующей отправки на Украину, так как за каждый танк пришлось бы заплатить по €500 тыс. При этом машины в свое время были проданы OIP Land Systems за €15 тыс. каждая, указывает издание.

По его данным, у OIP Land Systems, которая имеет большие запасы бронетехники, не в первый раз покупают ее для передачи Украине. В прошлом году Великобритания приобрела у нее 20 бронетранспортеров М109, пишет Business AM.

Танк Leopard 1 — один из первых послевоенных танков Германии, он производился с 1965 года. В большинстве стран, куда поставлялись эти машины, его уже вывели из активной эксплуатации или сняли с вооружения, однако многие танки остались в резервах. В бундесвере и почти всех других европейских странах на смену этим танкам пришли более современные Leopard 2, которые также поставляются на Украину. Германия решила поставить Киеву снятые с вооружения танки Leopard 1 Политика

На поставки танков Киеву западные страны решились зимой этого года, первые Leopard 2 на Украину поступили весной. Она использует их в ходе контрнаступления, которое идет с июня. По данным российского Минобороны на начало августа, Киев уже лишился 25 таких танков. При этом на Западе обещали новые поставки этих машин — например, Берлин в начале июля объявил о планах направить 25 танков.

Президент Владимир Путин говорил, что «Леопарды» на поле боя горят лучше советских Т-72. По его словам, танки являются приоритетной целью для российских войск и в первую очередь уничтожаются на поле боя — в связи с этим, добавил президент, украинские военнослужащие «часто отказываются даже садиться» в них.