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Handelsblatt узнала о покупке списанных танков Leopard для Украины

Handelsblatt сообщила о покупке немецким Rheinmetall 50 танков в Бельгии для Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Немецкий концерн прибрел у бельгийской компании списанные армией танки Leopard 1, после переоборудования их передадут Украине. Брюссель не отправлял их Киеву из-за того, что модернизация старых танков требовала больших денег
Танк Leopard 1
Танк Leopard 1 (Фото: Sven Eckelkamp / IMAGO / Global Look Press)

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall купил у бельгийской компании OIP Land Systems 50 танков Leopard 1, чтобы передать их Украине, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на источники в отраслевых кругах.

По данным издания, машины сначала переоборудуют в Дюссельдорфе, а затем отправят на Украину. При этом она, вероятно, получит около 30 танков, а не все 50.

Ранее о покупке у бельгийской компании танков для Украины сообщило со ссылкой на источники издание Business AM, однако оно не называло покупателя. Оно писало, что машины прежде были на вооружении у армии Бельгии, их списали несколько лет назад, поскольку тяжелые танки решили заменить более легкими. В итоге «Леопарды» попали на склад OIP Land Systems.

Business AM отмечало, что правительство Бельгии не считало нужным проводить закупку и модернизацию этих танков для последующей отправки на Украину, так как за каждый танк пришлось бы заплатить по €500 тыс. При этом машины в свое время были проданы OIP Land Systems за €15 тыс. каждая, указывает издание.

По его данным, у OIP Land Systems, которая имеет большие запасы бронетехники, не в первый раз покупают ее для передачи Украине. В прошлом году Великобритания приобрела у нее 20 бронетранспортеров М109, пишет Business AM.

Танк Leopard 1 — один из первых послевоенных танков Германии, он производился с 1965 года. В большинстве стран, куда поставлялись эти машины, его уже вывели из активной эксплуатации или сняли с вооружения, однако многие танки остались в резервах. В бундесвере и почти всех других европейских странах на смену этим танкам пришли более современные Leopard 2, которые также поставляются на Украину.

На поставки танков Киеву западные страны решились зимой этого года, первые Leopard 2 на Украину поступили весной. Она использует их в ходе контрнаступления, которое идет с июня. По данным российского Минобороны на начало августа, Киев уже лишился 25 таких танков. При этом на Западе обещали новые поставки этих машин — например, Берлин в начале июля объявил о планах направить 25 танков.

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Президент Владимир Путин говорил, что «Леопарды» на поле боя горят лучше советских Т-72. По его словам, танки являются приоритетной целью для российских войск и в первую очередь уничтожаются на поле боя — в связи с этим, добавил президент, украинские военнослужащие «часто отказываются даже садиться» в них.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
танк Leopard Германия Rheinmetall Бельгия Украина
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