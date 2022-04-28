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В Крыму арестовали бывшего украинского морпеха из-за подготовки теракта

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Киевский райсуд Симферополя в четверг постановил отправить в СИЗО бывшего военнослужащего морской пехоты Украины, который, по версии российской спецслужбы, готовил взрыв в торговом центре в столице Крыма. Об этом говорится на сайте суда.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 26 июня текущего года в отношении крымчанина, подозреваемого в приготовлении к террористическому акту и незаконном приобретении и хранении взрывных устройств. (...) Местом совершения планируемого теракта (была) выбрана территория торгово-развлекательного комплекса «Меганом» в Симферополе», — указано в сообщении.

Подозреваемому инкриминруют ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) и ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК. Суд прошел в закрытом режиме.

ФСБ объявила о задержании бывшего украинского морпеха, готовившего теракт
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Ранее в ФСБ сообщили о задержании в Симферополе местного жителя 1988 года рождения, который, по данным ведомства, планировал совершить теракт в одном из местных торгово-развлекательных центров. Как заявили в ведомстве, ранее он служил в морской пехоте Вооруженных сил Украины.

У подозреваемого обнаружили и изъяли самодельное взрывозажигательное устройство с поражающими элементами, компоненты для его изготовления, экстремистскую литературу и атрибутику «украинских нацформирований». В ФСБ утверждают, что он действовал по указанию из батальона «Азов» (признан в России экстремистским и запрещен).

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Теги
Крым суд ФСБ теракт Азов
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