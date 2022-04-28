Минобороны сообщило о трех сбитых «Точках-У» ВСУ и семи беспилотниках
Российские средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над населенными пунктами ДНР, ЛНР и Херсонской области. Об этом сообщает Минобороны России.
Речь идет о населенных пунктах Букино, Топольское, Русские Тишки Харьковской области, Редкодуб и Марьевка ДНР, Наугольное ЛНР и Чернобаевка Херсонской области.
«Также в течение дня в районах населенных пунктов Петрополье и Малая Камышеваха [Харьковская область] сбиты три украинские баллистические ракеты «Точка-У», — подчеркнули в российском военном ведомстве.
Также российские ракетные войска уничтожили украинскую пусковую установку тактического ракетного комплекса «Точка-У».
В течение 28 апреля оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России поразила 76 военных объектов Украины, в том числе два склада ракетно-артиллерийского вооружения. Были уничтожены более 320 человек личного состава ВС Украины и 35 единиц бронетехники и автомобилей.
Еще 38 украинских военных объектов, включая шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего, были поражены высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России.
Всего с начала проведения специальной военной операции России на Украине уничтожены:
- 142 самолета, 111 вертолетов, 621 беспилотник;
- 277 ЗРК;
- 2629 танков и боевых бронированных машин;
- 302 установки реактивных систем залпового огня;
- 1154 орудия полевой артиллерии и миномета.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Ее целями являются демилитаризация и денацификация страны. В Минобороны России отмечали, что удары наносятся только по военной инфраструктуре и что мирным жителям ничего не угрожает.