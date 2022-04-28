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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о трех сбитых «Точках-У» ВСУ и семи беспилотниках

Российские ПВО сбили беспилотники над населенными пунктами ДНР, ЛНР и Херсонской области. Также была уничтожена ракетная установка «Точки-У»

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Российские средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над населенными пунктами ДНР, ЛНР и Херсонской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Речь идет о населенных пунктах Букино, Топольское, Русские Тишки Харьковской области, Редкодуб и Марьевка ДНР, Наугольное ЛНР и Чернобаевка Херсонской области.

«Также в течение дня в районах населенных пунктов Петрополье и Малая Камышеваха [Харьковская область] сбиты три украинские баллистические ракеты «Точка-У», — подчеркнули в российском военном ведомстве.

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Также российские ракетные войска уничтожили украинскую пусковую установку тактического ракетного комплекса «Точка-У».

В течение 28 апреля оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России поразила 76 военных объектов Украины, в том числе два склада ракетно-артиллерийского вооружения. Были уничтожены более 320 человек личного состава ВС Украины и 35 единиц бронетехники и автомобилей.

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Еще 38 украинских военных объектов, включая шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего, были поражены высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России.

Всего с начала проведения специальной военной операции России на Украине уничтожены:

  • 142 самолета, 111 вертолетов, 621 беспилотник;
  • 277 ЗРК;
  • 2629 танков и боевых бронированных машин;
  • 302 установки реактивных систем залпового огня;
  • 1154 орудия полевой артиллерии и миномета.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Ее целями являются демилитаризация и денацификация страны. В Минобороны России отмечали, что удары наносятся только по военной инфраструктуре и что мирным жителям ничего не угрожает.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Минобороны Точка-У беспилотники Украина
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