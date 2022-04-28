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Политика ,  
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Премьер Киргизии попал в больницу после жалоб на боли в сердце

Акылбек Жапаров пожаловался в четверг утром на боли в сердце и низкое давление. Врачи не подтвердили инфаркт, но выявили спазм сердечных сосудов и оставили его восстанавливаться в больнице
Акылбек Жапаров
Акылбек Жапаров (Фото: Владислав Воднев / РИА Новости)

Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров попал в больницу из-за болей в сердце и низкого давления, сообщил портал 24.kg со ссылкой на пресс-службу главы кабинета министров.

«Сегодня утром <...> Жапаров поступил в Национальный центр кардиологии и терапии <...> с жалобами на боли в сердце и низкое давление. Проведенные процедуры электрокардиографии и коронарографии не подтвердили инфаркт миокарда, но выявили спазм сосудов сердца», — сообщает портал.

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Жаир Болсонару

В настоящее время медики оценивают состояние главы правительства как стабильное и удовлетворительное, но после консилиума решили оставить его восстанавливаться в больнице.

Ранее сообщалось о госпитализациях высокопоставленных руководителей и политиков в других странах. В частности, 10 октября 2021 года президент Чехии Милош Земан попал в реанимацию из-за обострения хронического заболевания, которое выражалось в том, что президент не мог есть и пить. В день выписки после лечения он вновь был отправлен в больницу, но уже с заражением коронавирусом.

Президента Бразилии Жаира Болсонару пришлось госпитализировать 3 января из-за непроходимости в брюшной полости, которая стала следствием полученного им в 2018 году ножевого ранения. Болсонару тогда напомнил, что это уже вторая по счету госпитализация с подобными симптомами, вызванными ранением.

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В России 6 апреля после длительной госпитализации из-за тяжелого течения COVID-19 скончался лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. В больницу он попал в начале февраля, а 21 февраля в его партии сообщали, что он идет на поправку.

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Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Киргизия премьер-министр госпитализация сердце
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