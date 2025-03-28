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Военная операция на Украине ,  
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Москалькова сообщила о воссоединении четырех семей из России и Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Россия и Украина провели гуманитарную акцию и помогли людям из 4 семей уехать к родственникам. В Россию вернулись женщина и мужчина с супругой, на Украину - 9-летний мальчик и мать с ребенком. Также в Россию вернулся ребенок
Фото: ombudsmanrf / Telegtam
Фото: ombudsmanrf / Telegtam

Украина и Россия воссоединили четыре семьи, сообщила омбудсмен. Татьяна Москалькова. На украинско-белорусской границе российские и украинские власти помогли перейти родственникам в другую страну.

В Россию из Сум вернулась пожилая женщина, российская гражданка. Она поедет к сыну в Смоленскую область. Также в Россию приехал мужчина с супругой, россиянин. Он в 2022 году гостил у родственников в Киевской области, когда начался конфликт и не смог вернуться назад. Он нуждается в медицинской помощи, сообщила Москалькова. Теперь он поедет к отцу в Нижегородскую область.

Также на Украину отправили мать с ребенком, которые поедут к главе семьи в Харьковскую область. Кроме того, на Украину отправят 9-летнего мальчика, который незадолго до начала военной операции приехал к бабушке и дедушке в Россию. Теперь он поедет к маме на Украину.

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Фото:РБК

Также Украина при посредничестве Катара передала России ребенка для воссоединения с семьей. Церемония прошла в офисе Уполномоченного по правам ребенка.

17-летний подросток поехал с отцом к родственникам на Украину в 2014 году, но не смог вернутся «по разным причинам», сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Мать ребенка умерла, а он сам хотел жить с бабушкой в России.

Накануне в здании дипмиссии Катара состоялась церемония воссоединения пятерых детей в возрасте от 11 до 17 лет с родными на Украине. Всего с начала процесса воссоединения с близкими в Россию удалось вернуть 21 ребенка из 14 семей, а с близкими на Украине и в третьих странах воссоединились 100 детей из 80 семей.

Помимо участия в возвращении детей, Катар помогает России и Украине в вопросах, касающихся военнопленных: в конце октября стороныобменялись письмами пленных к родным при посредничестве Дохи. При этом в самом обмене военнопленными содействие оказывает другая ближневосточная страна — ОАЭ. 19 марта Россия и Украина обменяли военнопленных по формуле «175 на 175». Украинской стороне также дополнительно были переданы 22 тяжелораненых солдата. Это стало третьим обменом с начала 2025 года, посредником во всех них выступали ОАЭ.

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Теги
Валентина Шварцман Валентина Шварцман, Мария Лисицына Мария Лисицына
Украина Россия Дети родственники семьи
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