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Политика ,  
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Аэропорт Саратова временно закрыли для полетов

В аэропорту Саратова «ранним утром» ограничили полеты, сообщили в Росавиации. В области с 4:12 мск действует угроза атаки беспилотников. Над регионом сбили 19 дронов
Аэропорт Саратова
Аэропорт Саратова (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

В аэропорту Саратова (Гагарин) временно ограничили полеты гражданских судов для обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В телеграм-канале он уточнил, что меры ввели «ранним утром».

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в 4:12 мск заявил, что от Минобороны поступили данные об угрозе атаки беспилотников. «Локально работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — написал он в телеграм-канале.

В Саратовской области объявили угрозу атаки дронов
Политика
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Позднее Минобороны доложило, что за ночь над российскими регионами сбиты 78 беспилотников, в том числе 19 над Саратовской областью.

В последний раз ограничения на полеты в аэропорту Саратова вводились утром 23 марта. Той ночью в Саратовской области сбили один дрон.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Саратов Саратовская область Росавиация беспилотники
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