Аэропорт Саратова временно закрыли для полетов
В аэропорту Саратова (Гагарин) временно ограничили полеты гражданских судов для обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
В телеграм-канале он уточнил, что меры ввели «ранним утром».
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в 4:12 мск заявил, что от Минобороны поступили данные об угрозе атаки беспилотников. «Локально работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — написал он в телеграм-канале.
Позднее Минобороны доложило, что за ночь над российскими регионами сбиты 78 беспилотников, в том числе 19 над Саратовской областью.
В последний раз ограничения на полеты в аэропорту Саратова вводились утром 23 марта. Той ночью в Саратовской области сбили один дрон.
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