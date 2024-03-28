Видео уничтожения танка Abrams в Донбассе. Видео
Танк Abrams ВСУ, который они получили от США, был уничтожен 3-й гвардейской бригадой в районе Авдеевки. Об этом рассказал советник губернатора Орловской области Андрея Клычкова Сергей Лежнев.
Он также показал кадры уничтожения танка. На кадрах, снятых с FPV дрона, видно, что танк стоял около лесопосадки. Дрон ударил танку в районе башни. О выведении танка из строя Минобороны сообщало 20 марта.
Момент ДТП в Курске, где автобус с отказавшими тормозами таранит машины. Видео
На заводе в Калуге начали производить Citroen. Подробности и фото
Банки Китая, ОАЭ и Турции ужесточили требования к соблюдению санкций. Подробности
Самые популярные бренды товаров повседневного использования. Инфографика
Эксклюзив: Концертный зал «Крокус Сити Холл» находится в залоге у банка
СК получил 143 заявления о пропаже родных и близких после теракта в «Крокусе»
Apple назвал дату премьеры новых продуктов. Что там покажут
Аналитики SberCIB повысили прогноз курса доллара до ₽95. Когда это произойдет