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Политика ,  
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Видео уничтожения танка Abrams в Донбассе. Видео

Кадры уничтожения танка Abrams

Видео уничтожения танка Abrams в Донбассе. Видео
Video

Танк Abrams ВСУ, который они получили от США, был уничтожен 3-й гвардейской бригадой в районе Авдеевки. Об этом рассказал советник губернатора Орловской области Андрея Клычкова Сергей Лежнев.

Он также показал кадры уничтожения танка. На кадрах, снятых с FPV дрона, видно, что танк стоял около лесопосадки. Дрон ударил танку в районе башни. О выведении танка из строя Минобороны сообщало 20 марта

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Теги
Abrams танк уничтожение беспилотники
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