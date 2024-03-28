В ОНК опровергли смерть участников нападения на «Крокус»

Данные о смерти двух участников теракта в «Крокусе» не соответствуют действительности, заявил секретарь ОНК Мельников. Он добавил, что правозащитники посетят их «в плановом порядке»

Один из арестованных участников теракта в «Крокусе» Мухаммадсобир Файзов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Данные о смерти участников теракта в «Крокус Сити Холле» не соответствуют действительности, заявил журналистам ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

«На данный момент сообщения об их местоположении и смерти кого-либо из задержанных не соответствуют действительности. Могу лишь сказать, что они в разных учреждениях. <...> Мы посетим обвиняемых в причастности к этому теракту в плановом режиме и действовать будем, как и всегда согласно Кодексу этики членов ОНК, как правозащитники», — сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее в Сети появилась информация о смерти двух арестованных по делу о теракте в «Крокус Сити». Вечером 22 марта вооруженные люди открыли там стрельбу и устроили пожар. Погибли 143 человека, пострадали более 180.

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева рассказывала, что четверых непосредственных участников нападения на «Крокус» — Далерджона Мирзоева, Шамсидина Фаридуни, Саидакрами Рачабализоду и Мухаммадсобира Файзова — отправили в СИЗО «Лефортово». Басманный суд арестовал их до 22 мая.

На кадрах из зала суда было видно, что обвиняемых доставили туда с травмами, отеками, перевязанной головой, одного из них — на каталке в сопровождении медиков, а у другого вокруг шеи был обмотан пакет.

Также под стражу отправили Исроила, Аминчона и Диловара Исмоловых (он — бывший владелец машины, на которой приехали и скрылись участники нападения). По версии следствия, Фаридуни вовлек в террористическую группу Аминчона и Диловара Исмоловых в январе и марте соответственно. Кроме того, арестован уроженец Киргизии с российским гражданством Алишер Касимов.