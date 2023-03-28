Блинкен назвал «циничной ловушкой» призывы к прекращению огня на Украине

Призывы к прекращению огня на Украине могут быть «циничной ловушкой», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, прекращение огня может просто заморозить конфликт и дать России время на передышку

Энтони Блинкен (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Весь мир заинтересован в том, чтобы на Украине наступил справедливый и устойчивый мир, однако нужно быть осторожными с призывами к прекращению огня, заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен на начавшемся во вторник втором саммите за демократию. Первая сессия саммита была посвящена Украине.

«То, что выглядит привлекательным на поверхности — кто же не хочет, чтобы пушки замолчали, — может оказаться очень циничной ловушкой, которой нам нужно очень и очень остерегаться», — сказал Блинкен (его выступление транслировал Госдепартамент). «Мы все должны осознавать и беречься того, что выглядит как благонамеренные усилия, например, призывы к прекращению огня, но на деле может заморозить конфликт, позволив России закрепить свои достижения, попросту выиграть время, чтобы передохнуть, пополнить запасы и атаковать заново», — сказал он.

По словам американского дипломата, нужно придерживаться представленного президентом Украины Владимиром Зеленским мирного плана. Этот план, по оценке Блинкена, базируется на основных принципах ООН — суверенитете, территориальной целостности и независимости Украины.

Основные положения плана на встрече во вторник напомнил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Среди требований Киева — восстановление территориальной целостности Украины в международно признанных границах, возмещение нанесенного ущерба.

На саммите ожидалось выступление Зеленского. Но он не смог принять участие, так как отправился в прифронтовые регионы, сообщил Кулеба.

Блинкен не пояснил, кто именно выступил с предложением о прекращении огня, которое способно заморозить конфликт. Однако ранее в таких же выражениях он отзывался о представленном Китаем плане, который предусматривает перемирие и не содержит призыва к России отвести войска. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин подробно обсуждали китайскую инициативу на прошлой неделе во время визита Си в Москву. По итогам переговоров Путин сообщил, что считает предложение интересным, однако сейчас его невозможно реализовать из-за неготовности Киева и его западных союзников.

Саммит за демократию проходит в режиме видеоконференции. В среду ожидается выступление президента США Джо Байдена.