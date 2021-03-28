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В «Роскосмосе» опровергли сообщения о скором уходе Рогозина

Telegram-каналы «Раньше всех. Ну почти» и «Незыгарь» вечером 28 марта сообщили об уходе Рогозина с поста главы госкорпорации в ближайшее время. В «Роскосмосе» назвали это выдумками
Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Информация об уходе Дмитрия Рогозина с поста главы «Роскосмоса» не соответствует действительности. Об этом изданию «Подъем» сообщил пресс-секретарь госкорпорации Владимир Устименко.

Сейчас «Роскосмос» активно готовится к запуску ракеты-носителя «Союз-2.1А» с кораблем «Ю.А. Гагарин» с Байконура, запланированному на 9 апреля, отметил он.

«Работаем в штатном режиме, скоро пуск — 9 апреля. Нет времени на досужие слухи и выдумки», — сказал Устименко.

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Ранее о скорой отставке Рогозина с поста главы госкорпорации сообщили Telegram-каналы «Раньше всех. Ну почти» и «Незыгарь» со ссылкой на источники. Они сообщили, что на место Рогозина рассматривается кандидатура одного из заместителей министра Минобороны.

Рогозин возглавляет «Роскосмос» с мая 2018 года. До этого он был заместителем председателя правительства и председателем военно-промышленной комиссии при правительстве, а затем президенте. В своей работе курировал оборонку, ракетно-космическую, авиационную, судостроительную отрасли.

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В 2019 году телеведущий Андрей Караулов разместил в Facebook запись о предстоящем уходе Рогозина с должности гендиректора госкорпорации и назначении на пост советника президента России по космосу. В «Роскосмосе» эту информацию опровергли.

Информация о возможном уходе Рогозина с текущей должности появлялась в Telegram-каналах и в 2020 году. В пресс-службе госкорпорации тогда заявили, что не «комментируют слухи и домыслы».

Автор
Михаил Котляр Михаил Котляр
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