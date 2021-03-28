В «Роскосмосе» опровергли сообщения о скором уходе Рогозина

Telegram-каналы «Раньше всех. Ну почти» и «Незыгарь» вечером 28 марта сообщили об уходе Рогозина с поста главы госкорпорации в ближайшее время. В «Роскосмосе» назвали это выдумками

Дмитрий Рогозин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Информация об уходе Дмитрия Рогозина с поста главы «Роскосмоса» не соответствует действительности. Об этом изданию «Подъем» сообщил пресс-секретарь госкорпорации Владимир Устименко.

Сейчас «Роскосмос» активно готовится к запуску ракеты-носителя «Союз-2.1А» с кораблем «Ю.А. Гагарин» с Байконура, запланированному на 9 апреля, отметил он.

«Работаем в штатном режиме, скоро пуск — 9 апреля. Нет времени на досужие слухи и выдумки», — сказал Устименко.

Ранее о скорой отставке Рогозина с поста главы госкорпорации сообщили Telegram-каналы «Раньше всех. Ну почти» и «Незыгарь» со ссылкой на источники. Они сообщили, что на место Рогозина рассматривается кандидатура одного из заместителей министра Минобороны.