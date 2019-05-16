«Роскосмос» ответил на слухи о переменах в карьере Рогозина и его сына

«Роскосмос» ответил на слухи о переменах в карьере Рогозина и его сына

Появившаяся в социальных сетях информация об отставке Дмитрия Рогозина с должности главы «Роскосмоса» и переходе на пост советника президента по космосу не соответствует действительности. Об этом сообщил «РИА Новости» начальник пресс-службы госпорпорации Владимир Устименко.

Он также заявил, что госпорпорация не располагает данными о возможном переходе Алексея Рогозина на работу в ракетно-космическую отрасль.

«У нас нет информации, что он приходит на предприятия ракетно-космической отрасли», — сказал Устименко.

В конце апреля журналист Андрей Караулов опубликовал у себя в Facebook информацию о том, что Рогозин может лишиться поста главы госкорпорации и стать советником президента России по космосу.