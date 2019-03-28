Би-би-си заплатит Порошенко за сообщение об оплате им встречи с Трампом

Би-би-си заплатит Порошенко за сообщение об оплате им встречи с Трампом

В 2018 году британская телерадиокомпания сообщила, что действующие в интересах Порошенко посредники выплатили личному адвокату Трампа $400 тыс. за организацию переговоров с президентом США. Теперь Би-би-си признала, что ошиблась

Петр Порошенко и Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Британская вещательная корпорация (Би-би-си) согласилась выплатить компенсацию президенту Украины Петру Порошенко. Она также принесла Порошенко извинения за публикацию в мае 2018 года сообщения о том, что за организацию встречи украинского лидера с президентом США Дональдом Трампом адвокату последнего Майклу Коэну было выплачено $400 тыс.

«Мы рады признать, что это утверждение было неверным. Мы приносим извинения господину Порошенко за любые причиненные неудобства и согласны выплатить ему компенсацию ущерба и судебных издержек», — говорится в заявлении Би-би-си.

Первая встреча Порошенко с Трампом состоялась 20 июня 2017 года, через пять месяцев после того, как Трамп занял пост президента США. В преддверии своего визита в Белый дом Порошенко указывал на особую важность того, что он встретится с Трампом раньше, чем Путин, а после встречи заявил, что получил заверения в твердой поддержке со стороны США.

В мае 2018 года Би-би-си сообщила, что личный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн получил тайный платеж в размере по меньшей мере $400 тыс., который был организован посредниками, действующими в интересах украинского президента. В статье отмечалось, что тайный платеж понадобился в связи с тем, что первоначально Белый дом планировал ограничиться лишь краткой фотосессией Трампа с Порошенко, тогда как украинскому президенту нужна была такая встреча, которую можно было бы назвать «переговорами».

Позднее ​статья была удалена со всех ресурсов Би-би-си.