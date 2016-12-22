ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,83 65,83 EUR Нал. 78,69 77,59 USD Бирж. 66,38 +0,12 EUR Бирж. 78,18 +0,14 USD ЦБ. 66,25 -0,22 EUR ЦБ. 78,08 +0,32 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 6713,20 +325,40 IMOEX 2410,54 +0,40% RTSI 1144,10 +0,30% Brent 79,39 +0,81% DJIA 26656,98 +0,95% Nasdaq 8028,23 +0,98%
Порошенко подал иск к Би-би-си за статью о платеже за встречу с Трампом
Лента новостей
ФАС возбудила дело против «Яндекса» из-за рекламы «Фонбет» 12:45, Общество СК объявил в международный розыск двух россиян из «Правого сектора» 12:26, Политика ФАС оштрафовала каждого из операторов «большой четверки» на 750 тыс. руб. 12:26, Технологии и медиа Чем завершатся центральные матчи 8 тура чемпионата России по футболу 12:18, Спорт Киносети попросили Кремль не ограничивать количество показов фильмов 12:16, Бизнес Зачем банки США вложили миллионы в онлайн-сервисы для биржевой торговли 12:09, Quote Порошенко подал иск к Би-би-си за статью о платеже за встречу с Трампом 12:04, Политика Аудитория без границ: какие услуги доступны для людей с инвалидностью 12:03, Партнерский материал Пекин прокомментировал введенные за сотрудничество с Россией санкции США 11:55, Политика Тест: как угадать машину по инструкции к ней 11:49, Авто ЦБ аннулировал лицензии двух банков 11:48, Финансы Посол США рассказал о «закулисной работе» Москвы и Вашингтона по Сирии 11:44, Политика Старт продаж новинок Apple в мире 11:42, Фотогалерея  В Москве у пенсионера из банковской ячейки похитили почти 15 млн руб. 11:41, Общество Когда подешевеет Ripple: за три дня курс монеты вырос на 74% 11:36, Крипто Символ сотрудничества: какое значение для России имеет проект «Сахалин-2» 11:26, Партнерский материал Число верящих в безвредность алкоголя россиян выросло в 2,5 раза 11:24, Общество В Иркутской области приостановили движение поездов из-за схода вагонов 11:23, Общество Конор Макгрегор подписал рекордный контракт в истории UFC 11:23, Спорт Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента Вьетнама 11:21, Политика 10 лайфхаков: как быстро освоить английский для бизнеса 11:00, Партнерский материал Пушилин подал документы для регистрации на выборах главы ДНР 10:58, Политика МИД отреагировал на новые санкции США словами «играть с огнем глупо» 10:52, Политика Меч Скайуокера из «Звездных войн» продали на аукционе за $180 тыс. 10:48, Общество Аналитики назвали города с самой доступной арендой жилья 10:48, Недвижимость Мантуров заявил о планах начать в Сирии производство стройматериалов 10:46, Экономика
Порошенко подал иск к Би-би-си за статью о платеже за встречу с Трампом
Политика, 12:04
0
Порошенко подал иск к Би-би-си за статью о платеже за встречу с Трампом

Украинский президент Петр Порошенко подал иск о клевете к британской Би-би-си из-за материала о том, что лидер Украины заплатил около $400 тыс. за встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на документы суда.

Адвокаты Порошенко заявили, что информация о вознаграждении за встречу не соответствует действительности. Как пишет газета, согласно жалобе, эта публикация вредит репутации украинского лидера, в частности, потому что он активно борется за продвижение антикоррупционных мер на Украине. В документе говорится, что обвинения в адрес Порошенко «чрезвычайно серьезны», «вызвали беспокойство и замешательство». Согласно жалобе, у Би-би-си нет «доказательств какого-либо платежа или секретных переговоров». Также отмечается, что телерадиовещательная организация отказалась опубликовать исправления или извинения, и материал по-прежнему доступен на сайте Би-би-си.

Как пишет газета, Би-би-си отказалась комментировать инцидент.

Би-би-си узнала о «тайном платеже» перед визитом Порошенко к Трампу
Политика

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что оспаривание в судах материала Би-би-си не будет нести имиджевых рисков для Киева, отмечает «Интерфакс».

23 мая Би-би-си со ссылкой на источники в Киеве сообщила, что адвокат Трампа Майкл Коэн получил «тайный платеж» в размере $400 тыс. за организацию переговоров президентов Украины и США во время их встречи в июне 2017 года. По их словам, выплату организовали действовавшие в интересах Порошенко посредники. Как рассказал высокопоставленный сотрудник украинской разведки, адвокат Трампа был привлечен, потому как лоббисты и посольство Украины в Вашингтоне не смогли добиться проведения переговоров в рамках встречи. Другой источник Би-би-си в Киеве заявил, что Коэну заплатили $600 тыс. Коэн заявил, что не получал никакого платежа.

Теги: Петр Порошенко , Дональд Трамп , Судебный иск , Би-би-си
Главное
Рубль приостановил рост после введения новых санкций США Экономика
Материалы по теме
Адвокат Трампа опроверг получение денег за визит Порошенко в Белый дом Политика
Би-би-си узнала о «тайном платеже» перед визитом Порошенко к Трампу Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter