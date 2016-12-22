Порошенко подал иск к Би-би-си за статью о платеже за встречу с Трампом

Украинский президент Петр Порошенко подал иск о клевете к британской Би-би-си из-за материала о том, что лидер Украины заплатил около $400 тыс. за встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на документы суда.

Адвокаты Порошенко заявили, что информация о вознаграждении за встречу не соответствует действительности. Как пишет газета, согласно жалобе, эта публикация вредит репутации украинского лидера, в частности, потому что он активно борется за продвижение антикоррупционных мер на Украине. В документе говорится, что обвинения в адрес Порошенко «чрезвычайно серьезны», «вызвали беспокойство и замешательство». Согласно жалобе, у Би-би-си нет «доказательств какого-либо платежа или секретных переговоров». Также отмечается, что телерадиовещательная организация отказалась опубликовать исправления или извинения, и материал по-прежнему доступен на сайте Би-би-си.

Как пишет газета, Би-би-си отказалась комментировать инцидент.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что оспаривание в судах материала Би-би-си не будет нести имиджевых рисков для Киева, отмечает «Интерфакс».

23 мая Би-би-си со ссылкой на источники в Киеве сообщила, что адвокат Трампа Майкл Коэн получил «тайный платеж» в размере $400 тыс. за организацию переговоров президентов Украины и США во время их встречи в июне 2017 года. По их словам, выплату организовали действовавшие в интересах Порошенко посредники. Как рассказал высокопоставленный сотрудник украинской разведки, адвокат Трампа был привлечен, потому как лоббисты и посольство Украины в Вашингтоне не смогли добиться проведения переговоров в рамках встречи. Другой источник Би-би-си в Киеве заявил, что Коэну заплатили $600 тыс. Коэн заявил, что не получал никакого платежа.