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Украинская погранслужба рассказала о попросившем убежище курсанте ФСБ
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Украинская погранслужба рассказала о попросившем убежище курсанте ФСБ
Политика, 18:38
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Украинская погранслужба рассказала о попросившем убежище курсанте ФСБ
В Киеве опубликовали видео допроса человека, который называет себя курсантом пограничного института ФСБ и просит предоставить ему убежище на Украине. Он говорит, что принимал участие в оппозиционных акциях в России
Сергей Удовиченко (Фото: скриншот Госпогранслужбы Украины / YouTube)

На пограничный пункт пропуска «Гоптовка» (Харьковская область) прибыл российский гражданин, назвал себя военнослужащим ФСБ и попросил предоставить ему политическое убежище, сообщила Госпогранслужба Украины.

В ведомстве отметили, что проверка документов подтвердила, что россиянин является учащимся третьего курса Голицынского пограничного института ФСБ. «В ходе дальнейшего общения оказалось, что гражданин Удовиченко Сергей является этническим украинцем, хорошо знает украинский язык и по своим политическим взглядам осуждает действующую власть в России», — говорится в сообщении ведомства. Бежать на Украину он решил после прошедших 18 марта президентских выборов, добавили пограничники.

На сайте Госпогранслужбы опубликована видеозапись допроса. Человек на видео отвечает на вопросы по-украински. Он представляется, называет место учебы и уточняет, что учился на третьем курсе. На вопрос, почему он решил попросить убежища на Украине, ответ таков: «Потому что я тщательно скрывал от руководства своего университета тот факт, что я занимался деятельностью против российской власти, принимал участие в митингах, акциях». Затем он уточняет, что за последние два года участвовал в таких мероприятиях шесть-семь раз, последнее прошло 7 октября 2017 года на Пушкинской площади в Москве (в этот день в городе прошел несогласованный властями митинг в поддержку главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального).

Видео: Державна прикордонна служба України / YouTube

Дальше человек на видео рассказывает, что планы попросить убежища «назрели месяца три назад» и что он начал замечать, что в интернете его «странички блокируются». Он добавляет, что возвращаться в Россию не собирается. «Я хочу сказать, что россиян обманывают преступные власти, которые всегда ищут врага на стороне и всегда навязывают людям мысль, что есть только один враг, это Запад, однако я жил там и понимаю прекрасно, что это все обман», — говорит в конце видео молодой человек. Единственным врагом России, по его мнению, является «преступная власть». В конце герой ролика подтверждает, что все это сказал добровольно.

Вопрос о предоставлении ему статуса беженца пока не решен, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Дежурный Голицынского пограничного института ФСБ отказался комментировать РБК информацию о курсанте.

В конце прошлого года украинские пограничники сообщили, что убежища попросили три россиянина, они объяснили это преследованиями в России. Один из беглецов также заявил, что участвовал в акциях Навального, уточнила украинская сторона.

Автор: Андрей Гатинский.
При участии: Мария Кокорева.
Теги: Украина , ФСБ , убежище
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