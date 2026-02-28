Операция США против Ирана

МВД: в Бахрейне несколько жилых зданий попало под удар

На месте атак в столице Манаме возникли пожары, проводятся спасательные операции. Ранее МВД объявило о начале эвакуации жителей из района Джуффейр, где находится база ВМС США

В столице Бахрейна Манаме несколько жилых зданий попали под удар, сообщило МВД страны в X.

«Гражданская оборона продолжает тушение пожаров и спасательные операции в пострадавших районах. Более подробная информация будет опубликована позже», — говорится в сообщении.

Ранее МВД объявило о начале эвакуации жителей из района Джуффейр, где находится база ВМС США.

Как сообщал NBC News, иранская атака на Бахрейн была направлена на район, где дислоцирован Пятый флот американских ВМС. Там была повреждена инфраструктура, но неясно, затронула ли атака саму базу, отмечал телеканал. Сообщений о жертвах среди американцев в результате ответных ударов Тегерана по американским военным объектам в Бахрейне, Кувейте, Иордании, ОАЭ и Катаре нет, говорили собеседники.

Иран в ответ на атаку Израиля и США нанес удары по авиабазам Аль-Удейд в Катаре, Аль-Салем в Кувейте, Аль-Дафра в ОАЭ, а также по базе Пятого флота США, сообщало агентство Fars.

