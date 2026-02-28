Axios сообщил о готовящемся обращении Трампа к нации

Операция США против Ирана

Axios: Трамп обратится к народу после начала операции против Ирана

Ожидается, что Трамп обратится с речью к американцам в дополнение к видео с объявлением о масштабной операции в Иране, сообщает Axios. Пока потерь среди американских сил, участвующих в атаках, нет, пишет Равид

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, обратится к американским гражданам, сообщает корреспондент Axios Барак Равид в Х.

Ранее американский лидер опубликовал видео, в котором сообщил о начале масштабной операции против Ирана. Целью он назвал защиту американского народа. Трамп пообещал «сравнять с землей» иранскую ракетную промышленность и заявил, что не позволит Тегерану иметь ядерное оружие.

В видео президент не исключил, что США понесут потери в ходе операции, но подчеркнул, что она проводится мы делаем «не для настоящего, а для будущего». Высокопоставленный американский чиновник сообщил Равиду, что на данный момент потерь среди американских сил нет.

Израиль и США начали операцию против Ирана утром 28 февраля. Взрывы прозвучали во многих иранских городах, включая Тегеран. По данным Times of Israel и The Wall Street Journal, Израиль и США ожидают, что атаки продлятся несколько дней. 

Reuters, WSJ и другие американские СМИ пишут, что американские атаки сосредоточены на военных объектах, в то время как Израиль нацелен на иранское руководство.

Иран в ответ атаковал Израиль, а также нанес удары по американским военным базам на Ближнем Востоке. В Абу-Даби в результате падения обломков ракет погиб человек. Минобороны ОАЭ заявило, что страна оставляет за собой право ответить на атаку Ирана. Взрывы прогремели также в Кувейте, Бахрейне, Ираке, Саудовской Аравии. Катар и Иордания сообщали о перехвате ракет. 

