Эксклюзивы РБК⁠,
0
Эксклюзив

Барщевский назвал «абсолютно логичным» ограничение WhatsApp и Telegram

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Ограничение работы мессенджеров логично, а действия WhatsApp и Telegram неразумны, заявил Михаил Барщевский. «Ну что делать государству? Подставить левую щеку после того, что получили по правой?» — объясняет он эту логику
Михаил Барщевский
Михаил Барщевский (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) не соблюдают законодательство России, поэтому их ограничение оправданно, сказал в интервью РБК бывший полпред правительства в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский.

«Вопрос, а должны ли юрлица, работающие на территории Российской Федерации, соблюдать законодательство Российской Федерации. Ответ очевиден: да, должны. Они его соблюдают? Нет. Ну что делать государству? Подставить левую щеку после того, что получили по правой? То есть действия государства абсолютно логичны, а действия WhatsApp и Telegram, с моей точки зрения, неразумны», — сказал Барщевский. Хотя ограничения Telegram и WhatsApp раздражает, к ним привыкли, заметил он.

Барщевский — РБК: «Не было ни одного дурака и ни одной сволочи»
Политика

По оценке юриста, ограничение мессенджеров не является нарушением конституционных прав граждан.

При этом он признает, что «запрет мессенджера усложнит работу мошенников, может быть, но это усложнит жизнь миллионам людей».

Telegram: история создания, блокировки в разных странах, Павел Дуров
База знаний
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Барщевский рассказал, что и его мошенники неоднократно пытались обмануть. Одна из схем включала сообщение якобы от человека, с которым он когда-то работал. Тот сказал, что по заданию Минцифры проводится цифровизация архивов — нужны данные. «И там группа с участием тех, кого я знаю. Там задают вопросы. Шесть человек в группе отвечают. Идет активная переписка. И говорят: «Михаил Юрьевич, ждем только вас». Просят код от «Госуслуг». Вот тут как-то я напрягся. Ну еще хорошо, что я не знаю свой код от «Госуслуг», — рассказал юрист.

Защитить от мошенников могут проводимое государством и СМИ информирование и здравый смысл, считает Барщевский: «Надо обладать достаточно большой манией величия, чтобы подумать, что тебе действительно могут звонить из ФСБ и просить помочь. У нас ФСБ имеет такие возможности, что им помощь не нужна, главное — не мешать».

10 февраля источники РБК сообщили, что власти приняли решение об ограничении работы мессенджера Telegram в России. Роскомнадзор (РКН), по словам собеседников, начал выполнять поручение в тот же день. 26 февраля источники РБК сообщили, что власти определились со сроками блокировки мессенджера и рассматривают возможность принятия этой меры в первых числах апреля.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев говорил, что власти не планируют ограничивать работу Telegram в зоне военной операции. «Принято решение не ограничивать сейчас работу Telegram в зоне СВО», — сообщал он на заседании комитета Госдумы по информполитике 18 февраля.

Власти определились со сроками блокировки Telegram
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

РКН сообщал, что мессенджер, как и прежде, не исполняет российское законодательство и не обеспечивает безопасность граждан. В связи с этим ведомство «по решению уполномоченных органов» объявило о продолжении введения последовательных ограничений.

В августе 2025 года Роскомнадзор сообщил об ограничении звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Решение объяснили тем, что, по данным Роскомнадзора, оба стали основными голосовыми сервисами, которые используются для обмана, вымогательства денег, а также для вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность. В октябре регулятор предупреждал, что меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров принимаются для противодействия преступникам.

Авторы
Теги
Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Кирилл Сироткин Кирилл Сироткин
Whatsapp Telegram мессенджер Роскомнадзор Михаил Барщевский
