Барщевский предложил формулу решения споров о законности приватизации

Нужно установить срок давности, пусть даже 70 лет, считает Михаил Барщевский: не затрагивать интересы добросовестных покупателей и взыскивать с коррупционера и его потомков весь коррупционный доход за вычетом инвестиций в бизнес

Михаил Барщевский (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Если приватизация была результатом коррупционной деятельности, то для пересмотра ее итогов все равно нужно установить сроки исковой давности, заявил в интервью РБК заслуженный юрист России, бывший представитель правительства в Верховном и Конституционном суде Михаил Барщевский.

Полный текст беседы с Михаилом Барщевским читайте с 7.00 в субботу на сайте РБК.

«Моя позиция, что срок давности должен быть, пускай он будет 30 лет, пускай 20 лет, пускай 50 лет, пускай как авторские права 70 лет. Но если мы его не вводим, то и через 200 лет можно будет признать что-то незаконным. Так нельзя! В праве всегда должны существовать сроки давности», — сказал он в интервью РБК. Отсутствие срока давности, по мнению Барщевского, — это неопределенность, а «неопределенность в праве недопустима».

Он отметил, что, согласно позиции Конституционного суда, при рассмотрении таких дел нельзя затрагивать интересы добросовестных приобретателей. А если получивший незаконно предприятие коррупционер впоследствии вкладывал в его развитие деньги, а потом продал его, «справедливо будет посчитать, сколько он заработал, минус, сколько это все стоило, минус то, что он вложил», и «взыскать с него разницу, весь навар», — полагает адвокат.

При этом, по мнению Барщевского, с точки зрения справедливости с коррупционера или с его потомков надо взыскать весь коррупционный доход от сделок. «Коррупционер или его потомки, должны пострадать. Вася Иванов сегодня ворует, он даже готов сесть в тюрьму, но детям и внукам останется. Вот надо сделать так, чтобы, если Вася Иванов своровал, то детям и внукам не достанется. И тогда он, понимая это, не будет воровать. Ну, или воровать будет меньше. Только на то, что он успеет употребить», — описывает Барщевский справедливый подход.

Он не считает, что под угрозой пересмотра по коррупционным основаниям приватизация большой части предприятий страны: «Потому что сегодня не существует практически предприятий, которые были приватизированы в 1990-е. Это уже другие предприятия». К тому же, продолжил он, «не все было приватизировано коррупционным путем».

«Если кто-то, например, скупил ваучеры и на эти ваучеры купил предприятия, то коррупционного пути тут нет. Коррупционный путь — залоговые аукционы, это была чисто коррупционная схема», — категоричен бывший полпред правительства в КС и ВС.

Оценивая общие результаты первой волны приватизации, министр экономического развития Максим Решетников 27 февраля сообщил, что в период с 1991 по 1994 год было приватизировано 110 тыс. государственных предприятий, из них 80 тыс. — малые и средние, в том числе предприятия торговли, общепита и услуг. Президент Борис Ельцин 31 августа 1995 года подписал указ, оформляющий схему залоговых аукционов. Схема предполагала предоставление коммерческими банками кредитов правительству под залог акций крупных компаний. Если правительство не погашало кредит, банки получали право продать залог. Всего с аукциона были проданы доли в 12 предприятиях, среди которых «Норильский никель», «Мечел», Лукойл, НЛМК, ЮКОС. Общая сумма поступлений составила $886,1 млн, что на тот момент составляло 1,85% доходной части федерального бюджета.

В октябре 2024 года Конституционный суд постановил, что при рассмотрении дел о коррупции сроки давности не применимы. При этом суд уточнил, что законодатели вправе установить для антикоррупционных исков специальный срок давности, если сочтут это необходимым, но он должен быть больше уже установленных законом норм (в три и десять лет).

Минэкономразвития в феврале предложило закрепить в Гражданском кодексе норму, что в спорах о приватизации срок давности не должен превышать 10 лет. Совет по кодификации при президенте 27 февраля поддержал эту инициативу.

За последнее время Генеральная прокуратура подала десятки исков об изъятии имущества на основании приобретения его коррупционным путем.