Барщевский предложил альтернативу проекту «адвокатской монополии»

Альтернативой предлагаемой Минюстом «адвокатской монополии» мог бы стать экзамен на право представлять позицию в суде, предложил в интервью РБК Михаил Барщевский. Он также заявил о переизбытке юристов и некачественном образовании

Михаил Барщевский (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Право представления интересов в суде может быть лицензировано, уверен бывший полномочный представитель правительства в Конституционном и Верховном судах, заслуженный юрист Михаил Барщевский.

Предложенный Министерством юстиции проект профессионализации судебного представительства, введение так называемой «адвокатской монополии» он не поддерживает. «Сегодняшняя концепция Минюста — это введение адвокатской монополии. Я не являюсь ее сторонником», — сказал основатель коллегии «Барщевский и партнеры». Одна из причин — ее можно будет легко обойти, заявил Барщевский в интервью РБК.

По его мнению, для того, чтобы иметь право представлять дело в суде юристу необходимо сдать специальный экзамен. Адвокаты, продолжил он, этот экзамен уже сдали, а свободных юристов нужно обязать такой экзамен сдавать. «И тогда появится реестр судебных представителей — то, что можно будет контролировать, хотя бы с точки зрения этики поведения, дисциплины, уважения к суду и так далее. Но главное — грамотность», — объяснил Барщевский. Сдавать такой экзамен можно было бы в квалификационных комиссия адвокатских палат, предложил юрист.

Сейчас, по его мнению, уровень представляющих в судах дела юристов крайне низкий, что способствуют еще большему увеличению нагрузки на судей: «Раньше, еще в советские времена и в 1990-ые, два грамотных юриста с разных сторон, представляющих клиентов, подсказывали судье, давали ему возможность взглянуть на картину мира объективно. Это и есть смысл состязательного процесса. Сегодня, когда у тебя два неграмотных, — это только отнимает время. Поэтому отношение судей к адвокатам стало такое — отвали, не мешай».

Что такое «адвокатская монополия» 11 июля Министерство юстиции опубликовало для общественного обсуждения проект поправок в Закон об адвокатской деятельности и адвокатуре, направленных на развитие адвокатуры и профессионализацию на ее основе судебного представительства. Законопроектом предлагается ввести общее правило о наличии у судебных представителей статуса адвоката. Это нужно для повышения уровня защищенности прав граждан, обращающихся за юридическими услугами, сообщали в Минюсте. В ходе обсуждения законопроекта в Госдуме первый заместитель председателя комитета по госстроительству и законодательству, бывший прокурор Юрий Синельщиков предупреждал, что реформа приведет к массовой потере рабочих мест, исчезновении конкуренции, усилении госконтроля и росте цен на юридические услуги при одновременном снижении их доступности.

По мнению Барщевского, большое количество непрофессионалов в юридической области нарушает конституционное право граждан на квалифицированную юридическую помощь. К тому же избыточное число юристов приводит к демпингу на рынке юридических услуг. По разным данным в России в год из вузов выходит от 270 тыс. до 300 тыс. юристов, привел данные Барщевский: «Три года — миллион юристов! Зачем?».

Получить качественное образование такое количество специалистов не может, уверен он: «Я в Москве знаю четыре вуза, которые реально готовят юристов, а вообще в столице порядка ста вузов, которые выдают дипломы юристов. Я никогда не забуду, ко мне приходит человек с красным дипломом, одного из таких левых вузов. Я его спрашиваю, в чем разница между поручением и поручительством? Его ответ был гениален — это слова синонимы».

В конце 2025 года министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что в 2026 году будет сокращен платный набор в вузы. Сокращения коснутся около 40 направлений, рассказал он: «Будет сокращено порядка 45 тыс. платных мест. Если брать в процентном отношении, то это порядка 13%». Самые масштабные сокращения затронут негосударственные вузы, а по направлениям сокращения в основном коснутся экономики, менеджмента, государственное и муниципальное управления и юриспруденции.