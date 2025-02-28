Брянский губернатор сообщил о массированной атаке с применением дронов

Брянский губернатор сообщил о работе ПВО над регионом и об отражении массированной атаки

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

В Брянской области отражают массированную атаку ВСУ с применением беспилотников, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«Подразделения ПВО Министерства обороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей», — написал глава региона.

После начала военной операции на Украине российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов ВСУ. В ночь на 28 февраля над Брянской областью перехватили четыре беспилотника, пострадавших и разрушений нет, сообщал Богомаз.

Всего за ночь над территорией России, по данным Минобороны, перехватили и уничтожили 22 дрона. Больше всего — восемь — над Орловской областью.