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Основателя Gulagu.Net заочно приговорили к восьми годам колонии

Основателя Gulagu.Net заочно приговорили к восьми годам колонии по делу о фейках
Владимир Осечкин
Владимир Осечкин (Фото: Francois Mori / AP / ТАСС)

Мещанский суд Москвы заочно приговорил основателя проекта Gulagu.Net Владимира Осечкина (признан иноагентом) к восьми годам колонии по делу о фейках про российскую армию, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Ему вменили ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России по мотивам политической ненависти), которая предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Осечкина заочно арестовали в марте прошлого года. Тогда его обвиняли в нарушении ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Согласно данным в картотеке суда, основатель Gulagu.Net является фигурантом только дела о фейках.  

Осечкин основал Gulagu.Net в 2011 году как проект по защите прав заключенных. В 2015-м он покинул Россию, живет во Франции.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Владимир Осечкин Gulagu.net приговор
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