 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В РПЦ увидели в покушении на Тихона попытку помешать миру с Украиной

Сюжет
Военная операция на Украине
В РПЦ увидели в подготовке теракта с убийством митрополита Тихона план сорвать мирное урегулирование на Украине. Покушение готовили люди из окружения Тихона
Митрополит Тихон
Митрополит Тихон (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Планировавшееся покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) было направлено на дальнейшую эскалацию российско-украинского конфликта на фоне перспектив мирного разрешения, заявил замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Исполнителями были выбраны люди из окружения Владыки, имеющие украинские корни и родственников на Украине, которые, скорее всего, находятся в положении фактических заложников», — написал он в телеграм-канале и добавил, что планы предполагаемых террористов ужасают.

Денис Попович
Никита Иванкович
Денис Попович
Никита Иванкович
Денис Попович
(Фото: Псковская Епархия)
Никита Иванкович
(Фото: Московская Сретенская духовная академия)

ФСБ сообщила о задержании двух подозреваемых 28 февраля. Ими были 27-летний помощник Тихона Денис Попович и 28-летний клирик храма Воскресения Христова в Сокольниках Никита Иванкович, которые неоднократно находились неподалеку от митрополита во время литургий и других богослужений и обрядов.

На допросе Попович рассказал, что его завербовали для слежки за передвижениями Тихона. «Это было предложено под угрозой расправой, убийством моих родственников, впоследствии была поставлена задача найти союзника и ликвидировать митрополита Тихона», — сказал Попович. Мужчина пояснил, что бомбу планировали заложить в жилом помещении в Сретенском монастыре в Москве.

Митрополит Тихон был наместником Сретенского монастыря и первым ректором Сретенской духовной академии, в 2018 году его назначили руководителем псковской митрополии, а в 2023-м — крымской. Financial Times называет его «духовником Путина», сам митрополит предпочитал либо вовсе не комментировать это, либо говорил, что ответить на этот счет должен президент. Шевкунов знаком с президентом и активно участвует в проектах президентской администрации, сообщал Кремль.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Вахтанг Кипшидзе РПЦ митрополит Тихон Шевкунов покушение Сретенский монастырь
Материалы по теме
По делу о покушении на митрополита Тихона задержали его помощника
Политика
ФСБ заявила, что ГУР планировало убить Тихона в Сретенском монастыре
Общество
Митрополит Тихон Шевкунов защитил диссертацию о причинах крушения империи
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 92,04 (+1,85) Инвестиции, 27 фев, 21:00 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 87,7 (+1,77) Инвестиции, 27 фев, 21:00
Кремль фразой «ничего святого» оценил подготовку теракта против ТихонаПолитика, 12:55
Как Proof of History помогает блокчейн-сетям проверять транзакцииPro, 12:54
Рыночная капитализация «Кристалла» упала за год почти в два разаВино, 12:44
«МегаФон» и Yota отменили роуминг в Крыму и СевастополеТехнологии и медиа, 12:41
Культ искренности: почему не надо быть собой на работе — Fast CompanyPro, 12:34
Военные освободили деревню Новая Сорочина в Курской областиПолитика, 12:33
Орбан счел невообразимым вступление Украины в ЕвросоюзПолитика, 12:31
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
В РПЦ увидели в покушении на Тихона попытку помешать миру с УкраинойПолитика, 12:29
В команде Бивола заявили, что боксеру не грозит потеря чемпионского поясаСпорт, 12:25
Politico узнал об «отрезвляющем» сигнале Трампа для ЕвропыПолитика, 12:24
Умер один из разработчиков самолета МС-21 Алексей РахимбаевОбщество, 12:24
Microsoft определилась со сроками закрытия SkypeТехнологии и медиа, 12:17
Зумеры готовы ждать повышения всего год. Как их удержатьPro, 12:14
В «деле Домодедово» появились документы финразведки о выводе капитала⁠Бизнес, 12:12