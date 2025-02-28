В РПЦ увидели в покушении на Тихона попытку помешать миру с Украиной

В РПЦ увидели в подготовке теракта с убийством митрополита Тихона план сорвать мирное урегулирование на Украине. Покушение готовили люди из окружения Тихона

Митрополит Тихон (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Планировавшееся покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) было направлено на дальнейшую эскалацию российско-украинского конфликта на фоне перспектив мирного разрешения, заявил замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Исполнителями были выбраны люди из окружения Владыки, имеющие украинские корни и родственников на Украине, которые, скорее всего, находятся в положении фактических заложников», — написал он в телеграм-канале и добавил, что планы предполагаемых террористов ужасают.





Денис Попович (Фото: Псковская Епархия) Никита Иванкович (Фото: Московская Сретенская духовная академия)

ФСБ сообщила о задержании двух подозреваемых 28 февраля. Ими были 27-летний помощник Тихона Денис Попович и 28-летний клирик храма Воскресения Христова в Сокольниках Никита Иванкович, которые неоднократно находились неподалеку от митрополита во время литургий и других богослужений и обрядов.

На допросе Попович рассказал, что его завербовали для слежки за передвижениями Тихона. «Это было предложено под угрозой расправой, убийством моих родственников, впоследствии была поставлена задача найти союзника и ликвидировать митрополита Тихона», — сказал Попович. Мужчина пояснил, что бомбу планировали заложить в жилом помещении в Сретенском монастыре в Москве.

Митрополит Тихон был наместником Сретенского монастыря и первым ректором Сретенской духовной академии, в 2018 году его назначили руководителем псковской митрополии, а в 2023-м — крымской. Financial Times называет его «духовником Путина», сам митрополит предпочитал либо вовсе не комментировать это, либо говорил, что ответить на этот счет должен президент. Шевкунов знаком с президентом и активно участвует в проектах президентской администрации, сообщал Кремль.