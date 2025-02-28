Пять экс-министров обороны США выступили против Трампа

Действия Трампа ослабляют нацбезопасность США, заявили бывшие министры обороны. Так они отреагировали на масштабные кадровые перестановки в Пентагоне

Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президент Дональд Трамп стремится превратить Вооруженные силы США в инструмент партийной политики и использовать увольнения старших офицеров для «снятия правовых ограничений власти президента». Об этом заявили пять бывших министров обороны США в коллективном письме в конгресс.

«Действия президента Трампа подрывают наши добровольческие силы и ослабляют нашу национальную безопасность», — сказано в письме (цитата по Reuters).

Экс-министры выразили обеспокоенность стремлением президентской администрации «политизировать армию». Если решения об увольнении военнослужащих будут приниматься исходя из партийных предпочтений, это сократит поток желающих строить карьеру в армии и помешает подчиненным высказывать свое отношение, предупредили авторы письма. Они добавили: «Мы обращаемся к конгрессу США с призывом призвать мистера Трампа к ответу за эти безрассудные действия и в полной мере выполнить свои конституционные обязанности по надзору».

Подписи под обращением оставили Уильям Перри (глава Пентагона в 1994–1997-м), Леон Панетта (2011–2013), Чак Хейгел (2013–2015), Джеймс Мэттис (2017–2019) и Ллойд Остин (2021–2025). Мэттис служил в Пентагоне во время первого президентского срока Трампа, остальные — при президентах-демократах. Они обратились к конгрессменам в связи с увольнениями президентом председателя Объединенного комитета начальников штабов (выполняет функции Генштаба) Чарльза Брауна и других старших офицеров и попросили не утверждать преемников.

Министр обороны Пит Хегсет до выдвижения на эту должность задавался вопросом, не получил ли Браун свой пост только за то, что был чернокожим. Объясняя его увольнение, Хегсет в конце февраля назвал Брауна порядочным, но «неподходящим человеком на данный момент» и подчеркнул, что Трамп вправе самостоятельно подбирать себе подчиненных.

Конгрессмены из Республиканской партии, которая контролирует сейчас обе палат конгресса, в целом поддержали решение президента.

Аналитики еще до президентских выборов обращали внимание на заявления Трампа, в которых тот утверждал о наличии в США «внутренних врагов». «С этим должна очень легко справиться, если необходимо, Национальная гвардия или, если действительно необходимо, военные, потому что они не могут этого допустить», — рассказал республиканец в октябре 2024 года.

Во время первого президентского срока Трамп объявил чрезвычайное положение в области национальной безопасности на южной границе и приказал разместить там тысячи американских военнослужащих. Как пишет The New York Times, в Пентагоне тогда определили этот приказ как злоупотребление армией, которая должна заниматься подготовкой к боевым действиям. Кроме того, закон Posse Comitatus запрещает использование вооруженных сил для поддержания правопорядка на территории США без санкции конгресса или разрешения, предписанного Конституцией.