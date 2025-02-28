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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Пять экс-министров обороны США выступили против Трампа

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Возвращение Трампа в Белый дом
Действия Трампа ослабляют нацбезопасность США, заявили бывшие министры обороны. Так они отреагировали на масштабные кадровые перестановки в Пентагоне
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президент Дональд Трамп стремится превратить Вооруженные силы США в инструмент партийной политики и использовать увольнения старших офицеров для «снятия правовых ограничений власти президента». Об этом заявили пять бывших министров обороны США в коллективном письме в конгресс.

«Действия президента Трампа подрывают наши добровольческие силы и ослабляют нашу национальную безопасность», — сказано в письме (цитата по Reuters).

Экс-министры выразили обеспокоенность стремлением президентской администрации «политизировать армию». Если решения об увольнении военнослужащих будут приниматься исходя из партийных предпочтений, это сократит поток желающих строить карьеру в армии и помешает подчиненным высказывать свое отношение, предупредили авторы письма. Они добавили: «Мы обращаемся к конгрессу США с призывом призвать мистера Трампа к ответу за эти безрассудные действия и в полной мере выполнить свои конституционные обязанности по надзору».

Подписи под обращением оставили Уильям Перри (глава Пентагона в 1994–1997-м), Леон Панетта (2011–2013), Чак Хейгел (2013–2015), Джеймс Мэттис (2017–2019) и Ллойд Остин (2021–2025). Мэттис служил в Пентагоне во время первого президентского срока Трампа, остальные — при президентах-демократах. Они обратились к конгрессменам в связи с увольнениями президентом председателя Объединенного комитета начальников штабов (выполняет функции Генштаба) Чарльза Брауна и других старших офицеров и попросили не утверждать преемников.

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Министр обороны Пит Хегсет до выдвижения на эту должность задавался вопросом, не получил ли Браун свой пост только за то, что был чернокожим. Объясняя его увольнение, Хегсет в конце февраля назвал Брауна порядочным, но «неподходящим человеком на данный момент» и подчеркнул, что Трамп вправе самостоятельно подбирать себе подчиненных.

Конгрессмены из Республиканской партии, которая контролирует сейчас обе палат конгресса, в целом поддержали решение президента.

Аналитики еще до президентских выборов обращали внимание на заявления Трампа, в которых тот утверждал о наличии в США «внутренних врагов». «С этим должна очень легко справиться, если необходимо, Национальная гвардия или, если действительно необходимо, военные, потому что они не могут этого допустить», — рассказал республиканец в октябре 2024 года.

Во время первого президентского срока Трамп объявил чрезвычайное положение в области национальной безопасности на южной границе и приказал разместить там тысячи американских военнослужащих. Как пишет The New York Times, в Пентагоне тогда определили этот приказ как злоупотребление армией, которая должна заниматься подготовкой к боевым действиям. Кроме того, закон Posse Comitatus запрещает использование вооруженных сил для поддержания правопорядка на территории США без санкции конгресса или разрешения, предписанного Конституцией.

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Пит Хегсет фото

Пит Хегсет

политик, министр обороны США
6 июня 1980 года
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