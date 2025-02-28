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Политика ,  
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Ким Чен Ын объявил готовность к применения ядерного оружия

КНДР 26 февраля испытала стратегические крылатые ракеты, на мероприятии присутствовал Ким Чен Ын. Он призвал армию «повышать боеготовность ядерных сил и полностью быть готовыми к их применению»
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын (Фото: KCNA / Reuters)

Лидер КНДР Ким Чен Ын после испытательного запуска стратегических крылатых ракет призвал войска быть в полной готовности к использованию ядерного оружия, передает информационное агентство KCNA.

По его данным, испытания прошли в первой половине дня 26 февраля, ракеты пролетели 1587 км в течение 7,9 тыс. секунд и «точно попали в цель». Задачей испытаний названо предупреждение «врагов, которые серьезно нарушают обстановку в сфере безопасности и способствуют эскалации», а также демонстрация «готовности различных ядерных средств к применению».

«То, что гарантируется мощной ударной способностью, — это наиболее совершенные сдерживание и оборона, — приводит KCNA заявление Ким Чен Ына. — Ответственная миссия и долг вооруженных сил КНДР — постоянно защищать национальный суверенитет и безопасность с помощью надежного ядерного щита, повышая боеготовность ядерных сил и полностью быть готовыми к их применению».

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Фото:ЦТАК
Южнокорейские военные 26 февраля зафиксировали признаки подготовки КНДР к запуску ракет и отследили их полет, отмечает NBC News. По данным издания, Пхеньян в течение нескольких лет занимался разработкой стратегических крылатых ракет, предназначенных для доставки ядерных боеголовок.

В январе 2024 года КНДР провела запуск новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты средней и дальней дистанции. По словам Ким Чен Ына, она способна преодолеть любую систему ПРО. Об испытаниях гиперзвукового оружия Пхеньян сообщает с 2021 года, однако северокорейские ракеты не преодолевают расстояние в 1,5 тыс. км.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
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Чен Ын Ким фото

Чен Ын Ким

политик, глава Северной Кореи
8 января 1982 года
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