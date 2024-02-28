Эксперты предсказали скорое разделение мира на техноэкономические блоки

К 2040 году мир станет более фрагментированным, считают аналитики клуба «Валдай». По их оценке, он будет разделен на так называемые техноэкономические блоки, а «суверенитет станет для государств дефицитным товаром»

Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Международный дискуссионный клуб «Валдай» подготовил доклад «Порядок-2040: взгляд молодого поколения на будущее мироустройство» (есть в распоряжении РБК). В нем 16 молодых исследователей из университетов России, Китая и Индии представили свое взгляд на то, каким будет миропорядок к 2040 году.

Прежде всего к этому времени в мире существенно изменится роль государства — с обострением конкуренции за ресурсы и влияние и без державы-гегемона «суверенитет станет для государств дефицитным товаром». Мировая экономика адаптируется к «постоянной нестабильности» и будет оперативнее реагировать на кризисы. Кроме того, сформируются так называемые техноэкономические блоки вокруг ключевых стран — Китая, России и США. Люди, которые откажутся от принадлежности к конкретному государству, «будут заселять эти пространства», исходя из политических и экономических преимуществ, которые эти блоки предлагают. Ключевой и открытый вопрос такого прогноза — как эти блоки смогут обеспечить людям «экономическую, продовольственную и физическую безопасность», которую обычно гарантирует государство.

Авторы выделили три группы факторов, которые определят развитие мира к 2040 году, — силовые, институциональные и конъюнктурные в политическом смысле.

Силовые факторы

Баланс сил между ведущими мировыми державами — Китаем, Россией и США;

Стремление игроков, набирающих влияние, — Бразилии, Индии и Турции — стать самостоятельными центрами силы;

Способность ЕС достичь стратегической автономии от США;

Сохранение роли США как военной сверхдержавы.

Институциональные факторы

Готовность и способность элит ведущих держав создавать новые консенсусные организации;

Готовность незападных стран продвигать такие объединения, как БРИКС и ШОС, «в качестве институциональной основы нового мирового порядка среди государств мирового большинства»;

Способность малых и средних государств сопротивляться давлению крупных держав, создавая организации наподобие АСЕАН;

Вклад развивающихся стран и стран с формирующейся рыночной экономикой в мировое экономическое развитие;

Участие развивающихся стран в международных организациях.

Политические события

Исход украинского конфликта;

Применение ядерного оружия;

Урегулирование палестино-израильского конфликта;

Продолжение российско-китайского партнерства;

Разрыв экономических связей между США и Китаем;

Воссоединение Китая с Тайванем;

Возможность военного конфликта между КНДР и Республикой Корея;

Установление дипломатических отношений между Ираном и США.

«Многополярный ландшафт 2040 года будет напоминать песочницу, в которой государство будет предлагаться лишь как один из возможных вариантов, хотя по-прежнему наиболее востребованный. Именно этим можно объяснить снижение роли глобальных институтов, основанных на нормах государствоцентричного миропорядка, в первую очередь ООН», — предполагают авторы.

Эксперты делают упор на то, что все большее значение будут иметь технологии, и предсказывают, что границы между гражданскими и военными технологиями будут размываться и дальше и что из-за конкуренции между странами в научно-технологической сфере она станет более фрагментированной. И в основе этой фрагментации — идеология и ценности. По оценке аналитиков, лидеры в области искусственного интеллекта в мире сегодня — Китай, Россия и США, которые разными темпами выходят на глобальные рынки. Популярность и востребованность их технологий зависит от региона: российские шире используются в странах, которые раньше входили в Советский Союз, китайские — в Азии, «тогда как американские технологии, доминировавшие на мировом рынке на протяжении многих лет, постепенно теряют популярность». «Идет постоянная борьба за новые рынки, в первую очередь в Африке и Латинской Америке, — пишут эксперты. — <...> Происходит фрагментация в рамках отдельных технологических блоков: на основе идеологических предпочтений формируются отдельные интернет-сообщества, в которых преобладают определенные информационные повестки дня».