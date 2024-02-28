Эксперты предсказали скорое разделение мира на техноэкономические блоки

Эксперты предсказали скорое разделение мира на техноэкономические блокиМолодые аналитики клуба «Валдай» представили свой прогноз миропорядка к 2040 году
Международный дискуссионный клуб «Валдай» подготовил доклад «Порядок-2040: взгляд молодого поколения на будущее мироустройство» (есть в распоряжении РБК). В нем 16 молодых исследователей из университетов России, Китая и Индии представили свое взгляд на то, каким будет миропорядок к 2040 году.
Прежде всего к этому времени в мире существенно изменится роль государства — с обострением конкуренции за ресурсы и влияние и без державы-гегемона «суверенитет станет для государств дефицитным товаром». Мировая экономика адаптируется к «постоянной нестабильности» и будет оперативнее реагировать на кризисы. Кроме того, сформируются так называемые техноэкономические блоки вокруг ключевых стран — Китая, России и США. Люди, которые откажутся от принадлежности к конкретному государству, «будут заселять эти пространства», исходя из политических и экономических преимуществ, которые эти блоки предлагают. Ключевой и открытый вопрос такого прогноза — как эти блоки смогут обеспечить людям «экономическую, продовольственную и физическую безопасность», которую обычно гарантирует государство.
Авторы выделили три группы факторов, которые определят развитие мира к 2040 году, — силовые, институциональные и конъюнктурные в политическом смысле.
Силовые факторы
- Баланс сил между ведущими мировыми державами — Китаем, Россией и США;
- Стремление игроков, набирающих влияние, — Бразилии, Индии и Турции — стать самостоятельными центрами силы;
- Способность ЕС достичь стратегической автономии от США;
- Сохранение роли США как военной сверхдержавы.
Институциональные факторы
- Готовность и способность элит ведущих держав создавать новые консенсусные организации;
- Готовность незападных стран продвигать такие объединения, как БРИКС и ШОС, «в качестве институциональной основы нового мирового порядка среди государств мирового большинства»;
- Способность малых и средних государств сопротивляться давлению крупных держав, создавая организации наподобие АСЕАН;
- Вклад развивающихся стран и стран с формирующейся рыночной экономикой в мировое экономическое развитие;
- Участие развивающихся стран в международных организациях.
Политические события
- Исход украинского конфликта;
- Применение ядерного оружия;
- Урегулирование палестино-израильского конфликта;
- Продолжение российско-китайского партнерства;
- Разрыв экономических связей между США и Китаем;
- Воссоединение Китая с Тайванем;
- Возможность военного конфликта между КНДР и Республикой Корея;
- Установление дипломатических отношений между Ираном и США.
«Многополярный ландшафт 2040 года будет напоминать песочницу, в которой государство будет предлагаться лишь как один из возможных вариантов, хотя по-прежнему наиболее востребованный. Именно этим можно объяснить снижение роли глобальных институтов, основанных на нормах государствоцентричного миропорядка, в первую очередь ООН», — предполагают авторы.
Эксперты делают упор на то, что все большее значение будут иметь технологии, и предсказывают, что границы между гражданскими и военными технологиями будут размываться и дальше и что из-за конкуренции между странами в научно-технологической сфере она станет более фрагментированной. И в основе этой фрагментации — идеология и ценности. По оценке аналитиков, лидеры в области искусственного интеллекта в мире сегодня — Китай, Россия и США, которые разными темпами выходят на глобальные рынки. Популярность и востребованность их технологий зависит от региона: российские шире используются в странах, которые раньше входили в Советский Союз, китайские — в Азии, «тогда как американские технологии, доминировавшие на мировом рынке на протяжении многих лет, постепенно теряют популярность». «Идет постоянная борьба за новые рынки, в первую очередь в Африке и Латинской Америке, — пишут эксперты. — <...> Происходит фрагментация в рамках отдельных технологических блоков: на основе идеологических предпочтений формируются отдельные интернет-сообщества, в которых преобладают определенные информационные повестки дня».
Эксперты также выделяют пять этапов глобализации в период с 1970-х по 2040 год.
1. С 1970–1980-х по 2008 год — преобладание неолиберальной модели экономики. Происходит либерализация международной торговли, преобладает так называемый Вашингтонский консенсус — тип макроэкономической политики, при котором роль рыночных сил увеличивается, а влияние государства снижается. На торговлю активно влияют Международный валютный фонд (МВФ), Всемирная торговая организация (ВТО) и Всемирный банк (ВБ), в мировой экономике доминируют США.
2. С 2008 года по начало 2020-х — замедление глобализации. Наступает кризис идеи, согласно которой страны в своем экономическом развитии могут опираться на рост внешних заимствований. На авансцену выходит Китай — он первый в мире по ВВП и ППС и продвигает концепцию «Пояса и пути». Начинается торговое противостояние между Пекином и Вашингтоном.
3. 2020–2021 годы — глобализация в условиях пандемии. Происходит физическая фрагментация мирового экономического пространства — закрыты границы, ограничено перемещение людей, нарушены цепочки поставок. Происходит цифровизация экономики, а секторальные рынки становятся более волатильными.
4. Первая половина 2020-х — глобализация в условиях геополитического кризиса. Из-за введенных санкций возникает беспрецедентное число торговых ограничений и феномен «френдшоринга», когда между сотрудничающими друг с другом странами создаются сети поставщиков. Наиболее волатильные рынки — энергетические.
5. Середина 2020-х — 2040 год — эксперты предсказывают не только региональную и торгово-экономическую фрагментацию, но и научно-техническую. Как и прежде, по их оценке, идеи и ценности будут главной причиной раздробления мировой системы.
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