Столтенберг считает, что победа России сделает мир более опасным. Когда конфликт завершится, НАТО продолжит помогать Киеву в сдерживании Москвы, а отношения России и альянса не вернутся к норме

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После окончания конфликта на Украине отношения НАТО и России не вернутся к норме, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите в Хельсинки. Трансляция его выступления шла на YouTube-канале альянса.

Генсек указал, что самой большой опасностью в данной ситуации является завершение боевых действий в пользу Москвы, а не эскалация конфликта из-за поставок оружия Киеву. Поэтому для Запада помогать Украине не только «морально правильно» — это еще и «в интересах» его безопасности.

Генсек подчеркнул, что, когда военные действия прекратятся, НАТО должно не допустить повторения конфликта и «разорвать порочный круг российской агрессии». Столтенберг отметил, что Запад будет работать над помощью Украине в сдерживании России и над созданием «долгосрочных механизмов безопасности» для Киева.

«Мы должны признать, что окончание [этого конфликта] не будет возвращением к норме в наших отношениях с Россией. Назад пути нет», — заключил Столтенберг.

На Западе не раз заявляли, что ставят своей целью не допустить победы Москвы в конфликте на Украине. Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 февраля заявил, что Запад использует разные методы в борьбе с Россией. «И террористов, и неонацистов, хоть черта лысого, прости господи, только бы исполняли их волю, служили оружием против России», — сказал Путин. Ранее он отмечал, что победа Москвы в конфликте на Украине, без сомнений, «обеспечена».