Как в Москве прошел день памяти Бориса Немцова. Фотогалерея

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 79,62 (+0,05) Инвестиции, 27 фев, 16:05 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 75,43 (+0,72) Инвестиции, 27 фев, 16:05
«Цифра Брокер» ограничит вывод долларов минимальной суммой в $15 тыс. Инвестиции, 10:54
Бумаги «Русагро» заменят акции «Детского мира» в индексе Московской биржи Инвестиции, 10:50
Доставка за границу: как, что и где продавать в Китае без местного юрлица Pro, 10:42
Под землей, по воздуху и под водой: как работают интернет-артерии планеты РБК и Ростелеком, 10:37
Как в Москве прошел день памяти Бориса Немцова. Фотогалерея Политика, 10:34
«Домклик» оценил рост спроса на ипотеку в феврале Недвижимость, 10:28
МЧС объяснило взломом серверов сигнал воздушной тревоги по телеканалам Политика, 10:26
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Беспилотник влетел в окно квартиры в Белгороде Политика, 10:25
Попробуйте ответить на вопросы ЕГЭ и набрать высший балл. Тест Специальный проект, 10:14
В сети Ethereum успешно прошел тест крупного обновления Shanghai Крипто, 10:13
Минобороны и Минкультуры сформируют агитбригады Политика, 10:13
Мост через реку Сходня в Зеленограде построят к 2026 году Город, 10:13
Какие маркетинговые тренды и инструменты будут актуальны в 2023 году РБК +, 10:11
Декантер, фен и массажер: какие подарки выбрать для него и для нее РБК Стиль, 10:09
Убийство Бориса Немцова ,  
0 

Как в Москве прошел день памяти Бориса Немцова. Фотогалерея

В России 27 февраля прошли акции памяти Бориса Немцова, убитого в этот день восемь лет назад. В столице люди несли цветы на Большой Москворецкий мост

Фото:Евгения Новоженина / Reuters Посол США в России&nbsp;Линн Трейси Фото:Евгения Новоженина / Reuters Посол Франции в России Пьер Леви Фото:Евгения Новоженина / Reuters Посол Королевства Швеции в России Малена Мард Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт Фото:Максим Блинов / РИА Новости Посол Греции в России Екатерини Насика Посол Новой Зеландии Сара Мэри Уолш

Кроме соратников, друзей и единомышленников к месту убийства Немцова в Москве принесли цветы послы США, Франции, Великобритании, Греции и Новой Зеландии.

Полиция на акции задержала девушку, которая вставила в букет плакатик «Борись».

Акции памяти Бориса Немцова прошли также в нескольких городах за рубежом.

Всего по делу об убийстве Немцова были осуждены пять человек. Непосредственным исполнителем убийства суд признал экс-военнослужащего чеченского батальона внутренних войск «Север» Заура Дадаева, его приговорили к 20 годам колонии строгого режима.

Его соучастники Братья Анзор и Шадид Губашевы получили 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов — 14 лет, Хамзат Бахаев — 11 лет.

Заказчики убийства не были установлены.

Читайте на РБК Pro
Стальное звено: почему люди с трудным детством более успешны в кризис
Как CEO компании избежать пять самых частых ошибок в эмиграции
Как понять, что контрагент в предбанкротном состоянии: пять признаков
Может ли топ-менеджер работать по совместительству в другой компании
Теги
Борис Немцов цветы полиция
Материалы по теме
Путин заявил, что сделал все для раскрытия убийств Немцова и Политковской
Политика
Мэрия Москвы отказала в согласовании марша Немцова
Политика
Минюст признал нежелательным организатора Форума Немцова в Польше
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter