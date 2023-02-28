Как в Москве прошел день памяти Бориса Немцова. Фотогалерея

В России 27 февраля прошли акции памяти Бориса Немцова, убитого в этот день восемь лет назад. В столице люди несли цветы на Большой Москворецкий мост

Кроме соратников, друзей и единомышленников к месту убийства Немцова в Москве принесли цветы послы США, Франции, Великобритании, Греции и Новой Зеландии.

Полиция на акции задержала девушку, которая вставила в букет плакатик «Борись».

Акции памяти Бориса Немцова прошли также в нескольких городах за рубежом.

Всего по делу об убийстве Немцова были осуждены пять человек. Непосредственным исполнителем убийства суд признал экс-военнослужащего чеченского батальона внутренних войск «Север» Заура Дадаева, его приговорили к 20 годам колонии строгого режима.

Его соучастники Братья Анзор и Шадид Губашевы получили 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов — 14 лет, Хамзат Бахаев — 11 лет.

Заказчики убийства не были установлены.