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Минобороны и Минкультуры сформируют агитбригады

Министр Любимова: Минкультуры и Минобороны сформируют агитбригады
Бригады навестят лечащихся военных и выступят на площадях, рассказала министр. Источники «Ведомостей» говорили, что участники занимаются «поднятием боевого настроя» и «духоподъемными речами» о целях военной операции
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Минобороны и Минкультуры совместно работают над созданием агитационных бригад для широкого спектра деятельности, ведется «очень серьезная работа», заявила в эфире «России 24» министр культуры Ольга Любимова.

«Где-то нужно ребят на реабилитации навестить, где-то с большим концертом, где-то выступить на площади, где-то поехать в регионы», — рассказала она.

По словам Любимовой, артисты просят позволить им поучаствовать, «помочь общему делу тем, что умеют и любят делать они», речь идет об исполнителях разных жанров, возрастов и из разных регионов России.

О визитах агитбригад в приграничные регионы было известно и ранее. В июле Росгвардия рассказала о выступлении коллектива «Синий платочек» перед участниками военной операции. Минобороны в октябре сообщало о концертах в Севастополе агитбригады «Русского радио» с участием группы «Земляне» для мобилизованных в военном госпитале и нескольких частях.

В том же месяце бурятский глава Радий Хабиров поручил региональному Минкультуры организовать выступления артистов перед мобилизованными: «они говорят: у нас есть время послушать и мы скучаем. Поэтому я полагаю, что в каждой точке расположения, минимум за этот месяц нужно по два выступления сделать».

Агитбригады занимаются «поднятием боевого настроя» призывников, рассказал «Ведомостям» источник в администрации президента (АП). Два собеседника газеты указали, что агитбригады с октября направляются в места боевой подготовки мобилизованных по поручению замглавы АП Сергея Кириенко, а за эту «идеологическую часть» отвечают вице-губернаторы по внутренней политике. «Полагаются духоподъемные речи о целях спецоперации, из-за чего она началась», — рассказал собеседник издания, принимавший участие в работе одной из агитбригад.

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Политолог Алексей Макаркин в беседе с «Ведомостями» напомнил, что агитбригады работали также во время Великой Отечественной войны: «в целом это была постоянная идеологическая машина, которая следила за моральным уровнем военных».

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Минобороны Минкультуры Ольга Любимова агитация
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