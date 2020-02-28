Украина поддержала позиции Турции и НАТО по ситуации в Идлибе

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МИД Украины опубликовал заявление по ситуации в Идлибе. В ведомстве сообщили, что официальный Киев осуждает действия Дамаска и Москвы и поддерживает позицию НАТО.

В Киеве считают, что из-за действий сил Башара Асада и поддерживающей их России в Идлибе «гибнут как военные, так и гражданские лица». «Выражаем искренние соболезнования турецкой стороне, потеряла своих военных, и солидаризируемся с позицией НАТО и мирового сообщества, которая призывает к немедленному прекращению насилия», — заявили в МИД Украины.

Ведомство потребовало прекратить «страдания людей» и предотвратить гуманитарную катастрофу в Сирии.

После гибели 33 турецких военнослужащих на территории Сирии при авиаударе сил Башара Асада солидарность с Анкарой выразили также Госдепартамаент США и генсек НАТО Йенс Столтенберг. 28 февраля совет Североатлантического альянса проведет заседание для обсуждения ситуации в Сирии, консультации запросила Анкара.