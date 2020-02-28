Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 февраля
USD ЦБ: 66,99 (+1,38) Quote, 12:54
Курс евро на 29 февраля
EUR ЦБ: 73,72 (+2,08) Quote, 12:54
Шойгу сообщил об испытаниях гиперзвукового оружия на Северном флоте Политика, 14:42 Лавров выразил Турции соболезнования из-за гибели военных в Сирии Политика, 14:40 Лавров заявил о постоянном контакте между военными России и Турции Политика, 14:25 Украина поддержала позиции Турции и НАТО по ситуации в Идлибе Политика, 14:24 Sberbank Private Banking предложил ответственное инвестирование в фудтех Пресс-релиз, 14:17 Лавров заявил о недопустимости компромиссов с террористами в Сирии Политика, 14:17 10 мест на карте, которые понравятся любителям кошек Недвижимость, 14:15 Вексельберг и Троценко создали СП для консолидации малых аэропортов Бизнес, 14:14 Россиянин оказался первым носителем коронавируса в Азербайджане Общество, 14:06 Прибыль с 12 нулями: как ИИ изменит мировой бизнес Pro, 14:06 Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Идлибе Политика, 14:00 Акции Тинькофф Банка упали на 11% после претензий от налоговой службы США Финансы, 13:49 Россельхозбанк пригласил ИТ-специалистов страны на хакатон Agro Hack Пресс-релиз, 13:47 Турция опровергла заявление России об обстоятельствах авиаудара в Идлибе Политика, 13:46
Политика ,  
0 

Украина поддержала позиции Турции и НАТО по ситуации в Идлибе

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

МИД Украины опубликовал заявление по ситуации в Идлибе. В ведомстве сообщили, что официальный Киев осуждает действия Дамаска и Москвы и поддерживает позицию НАТО.

В Киеве считают, что из-за действий сил Башара Асада и поддерживающей их России в Идлибе «гибнут как военные, так и гражданские лица». «Выражаем искренние соболезнования турецкой стороне, потеряла своих военных, и солидаризируемся с позицией НАТО и мирового сообщества, которая призывает к немедленному прекращению насилия», — заявили в МИД Украины.

Ведомство потребовало прекратить «страдания людей» и предотвратить гуманитарную катастрофу в Сирии.

После гибели 33 турецких военнослужащих на территории Сирии при авиаударе сил Башара Асада солидарность с Анкарой выразили также Госдепартамаент США и генсек НАТО Йенс Столтенберг. 28 февраля совет Североатлантического альянса проведет заседание для обсуждения ситуации в Сирии, консультации запросила Анкара.

Конфликт Сирии и Турции в Идлибе. Главное
Политика

В ночь на 28 февраля в ходе обострения ситуации в Идлибе Турция и Сирия обменялись ударами. При ударе ВВС Сирии погибли 33 турецких военнослужащих. Турецкие СМИ сообщали, что в результате ответных ударов Турция уничтожила конвой правительственных войск Сирии. По словам министра обороны Турции, были нейтрализованы 329 сирийских военных. Минобороны России сообщило, что турецкие военные на момент удара находились среди боевиков террористических групп, а Анкара в нарушение договоренностей не уведомила Москву заранее об их местонахождении.

Теги: Украина, Турция, НАТО
Материалы по теме
Лавров заявил о недопустимости компромиссов с террористами в Сирии
Политика
Минобороны Турции сообщило о нейтрализации 329 сирийских военных в Идлибе
Политика
НАТО по запросу Турции проведет заседание совета по ситуации в Сирии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter