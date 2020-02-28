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Пентагон признал невозможным создание системы ПРО для защиты от России

Создание противоракетной обороны, способной перехватывать баллистические ракеты России, не только технически невозможно, но и противоречит идее ядерного сдерживания, полагают в стратегическом командовании США
Чарльз Ричард (Фото: Nati Harnik / AP)

Создание системы противоракетной обороны, способной защитить Соединенные Штаты от баллистических ракет из России и Китая, невозможно технически и было бы нарушением системы международной безопасности. Об этом сообщил командующий стратегическими силами США (STRATCOM) вице-адмирал Чарльз Ричардс на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса. Запись слушаний опубликована на сайте комитета.

Вопрос вице-адмиралу задал конгрессмен от Демократической партии Сет Мултон, который поинтересовался, способна ли система ПРО США защитить от российских и китайских межконтинентальных баллистических ракет. «В соответствии с нашей политикой сиcтемы ПРО должны защитить нас от угрозы со стороны стран-изгоев. Они намеренно не предназначались для того, чтобы не мешать средствам стратегического сдерживания России и Китая», — сказал вице-адмирал. Конгрессмен уточнил у командующего, идет ли речь о недостатке ракет-перехватчиков. «Это не только технически невозможно, это еще и в значительной мере вопрос стратегической стабильности, если уж мы говорим об этом», — объяснил в ответ Ричардс.

Вице-адмирал пояснил, что основой защиты США от ядерного удара со стороны России и Китая служит возможность нанесения при ответном ударе неприемлемого ущерба противнику, который сделает бессмысленной атаку.

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В 1972 году СССР и США заключили договор об ограничении систем противоракетной обороны. Обе стороны договорились не создавать, не испытывать и не развертывать системы ПРО для борьбы с баллистическими ракетами. В соответствии с уточнением 1974 года каждая страна имела право прикрыть системой ПРО лишь по одному району на своей территории. СССР прикрыл от ракетного нападения Москву, а Соединенные Штаты — позиции межконтинентальных ядерных ракет в Северной Дакоте. В соответствии с расчетами Вашингтона это обеспечивало бы возможность нанесения ответного ракетного удара в том случае, если Советский Союз начнет атаку первым.

Договор действовал вплоть до начала XXI века, но в 2001 году президент США Джордж Буш-младший объявил об одностороннем выходе Соединенных Штатов из соглашения. Вашингтон объяснил это решение тем, что с момента заключения договора возможности нанесения удара баллистическими ракетами появились и у других стран — Ирана, Ирака, Северной Кореи.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Пентагон, ПРО
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