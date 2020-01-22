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В Минобороны раскрыли детали работы системы ПРО Москвы

Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы составляет до нескольких десятков минут, в то время как сам противоракетный бой занимает меньше минуты. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал командир соединения противоракетной обороны генерал-майор Сергей Грабчук.

Он уточнил, что факт старта ракеты противника первым фиксирует космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении. Затем баллистические цели сопровождают радиолокационные станции, которые являются вторым наземным эшелоном системы ПРО и размещены вдоль российской границы.

Обнаружение целей происходит на дальностях в несколько тысяч километров. Одновременно, уточнил Грабчук, система ПРО выделяет боевые блоки из множества ложных целей, уточняет их траектории. Пуск и наведение противоракет производится в расчетное время в точки встречи, где происходит уничтожение боевых блоков. «Противоракетный бой скоротечен и может продолжаться меньше минуты», — уточнил он.

Грабчук также рассказал, что противоракеты содержатся в шахтно-пусковых установках на стартовых позициях, которые расположены вокруг Москвы. Он также сообщил об успешных разработках перспективных противоракет, благодаря которым расширятся боевые возможности и улучшатся характеристики новой системы ПРО.

Теги: Минобороны, ПРО, противоракета, Москва
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