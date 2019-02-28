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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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В Кремле не увидели рисков для банковской системы из-за новых санкций США
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Россия заранее приняла меры, чтобы защитить банковскую систему от американских санкций
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Возможное расширение американских санкций против российских банков станет дополнительным ударом по двухсторонним отношениям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Песков сообщил, что в Кремле будут внимательно следить за прохождением законопроекта DASKA (Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019 — «О защите американской безопасности от агрессии Кремля»), который, помимо прочих мер, предлагает введение ограничений против российских банков, поддерживающих «вмешательство правительства России в демократические процедуры или выборы в других государствах».

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Представитель президента напомнил, что правительство приняло меры по хеджированию рисков «от дальнейших непредсказуемых, недружественных действий со стороны США», поэтому даже в случае принятия законопроекта «каких-то опасений по устойчивости российской банковской системы» быть не должно.

Авторами DASKA стали пять сенаторов, как от Республиканской партии США, так и от Демократической. Первая версия документа была обнародована летом 2018 года, обновленный законопроект сенаторы представили в середине февраля.

Среди прочего предлагается также запретить сделки с новым суверенным долгом России, ввести санкции, нацеленные на инвестиции в СПГ-проекты России за пределами страны, а также ввести ограничения ​в отношении российских «политических фигур, олигархов и других лиц, которые способствуют незаконным и коррупционным действиям, прямо или косвенно, от лица президента Владимира Путина». Документ также предполагает обязательство для американской разведки подготовить отчет «о личном состоянии и активах Владимира Путина».

Авторы: Владимир Дергачев, Маргарита Девяткина
Теги: антироссийские санкции
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