В Кремле не увидели рисков для банковской системы из-за новых санкций США

Возможное расширение американских санкций против российских банков станет дополнительным ударом по двухсторонним отношениям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Песков сообщил, что в Кремле будут внимательно следить за прохождением законопроекта DASKA (Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019 — «О защите американской безопасности от агрессии Кремля»), который, помимо прочих мер, предлагает введение ограничений против российских банков, поддерживающих «вмешательство правительства России в демократические процедуры или выборы в других государствах».
Представитель президента напомнил, что правительство приняло меры по хеджированию рисков «от дальнейших непредсказуемых, недружественных действий со стороны США», поэтому даже в случае принятия законопроекта «каких-то опасений по устойчивости российской банковской системы» быть не должно.
Авторами DASKA стали пять сенаторов, как от Республиканской партии США, так и от Демократической. Первая версия документа была обнародована летом 2018 года, обновленный законопроект сенаторы представили в середине февраля.