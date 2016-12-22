Украинский телеканал узнал о еще двух российских компаниях Порошенко

По данным телеканала «1+1», президент Украины является конечным владельцем крахмального завода и зерновой компании в Липецкой области. Предприятия исправно приносят ему прибыль и платят налоги в российский бюджет

Фото: Сергей Харченко / NurPhoto / ZUMA Press / ТАСС

Президент Украины Петр Порошенко владеет в России не только входящей в состав холдинга Roshen законсервированной кондитерской фабрикой, но и заводом по производству крахмала и зерновой компанией, утверждают авторы расследования, подготовленного украинским телеканалом «1+1».

«Агрокрахмальный холдинг Порошенко находится там же, где его кондитерской актив, — в Липецке. Но в отличие от фабрики работает и приносит своему жадному владельцу прибыль и исправно платит налоги в бюджет Российской Федерации», — заявил в эфире ведущий «1+1».

До начала украинско-российского конфликта ООО «Крахмалопродукты» и его дочерняя компания «Лакигрейн» официально входили в состав подконтрольного Порошенко холдинга «Укрпроминвест-агро». В компании утверждают, что в 2014 году все активы в России были проданы, однако авторы расследования «1+1» утверждают, что, несмотря на передачу прав кипрской Chartomena Limited, реальным владельцем активов остался Порошенко.

Доказательством связей «Лакигрейн» с президентом журналисты называют тот факт, что в официальных реестрах, например в базе СПАРК, у этой фирмы указан такой же телефон, что и у Липецкой кондитерской фабрики Roshen.

Авторы расследования также отмечают, что директор Chartomena значится некий Андре Атанасиу. Тот же человек, по данным телеканала, был руководителем другой кипрской компании Camarin Limited, контролирующей компанию Interstarch GmbH, которой принадлежит другой крахмальный завод — на этот раз в немецком Эльстерауэ. Фактическим владельцем этого офшора числится Сергей Зайцев, одноклассник Порошенко и замглавы корпорации Roshen и, как утверждает «1+1», фактический управляющий «слепого траста», которому президент передал часть своих активов. Позднее немецкий завод был передан под управление компании «Интерстарч-Украина», единственным владельцем которой, по данным «1+1», является Порошенко.

По подсчетам «1+1», только в 2015 году активы Порошенко в России принесли ему прибыль в $700 тыс.

В «Укрпроминвест-агро» назвали расследование информационной атакой, заверив, что не ведут, прямо или косвенно, никакой деятельности на территории России и не платят налоги в российский бюджет.

«ООО «Крахмалопродукты» и ее дочерняя компания «Лакигрейн» в настоящее время нам не принадлежат и, насколько нам известно, не ведут коммерческой деятельности, не платят налогов в России, имеют задолженность по кредитам и фактически являются банкротами», — говорится в заявлении «Укрпроминвест-агро».

По данным базы СПАРК, в настоящее время единственным владельцем ООО «Крахмалопродукты» является не Chartomena Limited, вышедшая из капитала общества в 2016 году, а гражданин России Иван Хорошайло.

В администрации президента Украины выводы расследования «1+1» опровергли. «Президент Украины Петр Порошенко не занимается никаким бизнесом, в частности в России, и не платит там налогов. Также глава государства не имеет никакого отношения к компаниям ООО «Крахмалопродукты» и Chartomena Limited», — говорится в официальном ответе администрации президента на запрос «1+1».