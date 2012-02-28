Несистемная оппозиция обсудит президентские законопроекты в Госдуме

Три законопроекта о реформировании политической системы, подготовленные президентом РФ Дмитрием Медведевым , 28 февраля будут рассмотрены в первом чтении в Госдуме. Это заседание в нижней палате парламента будет беспрецедентным для новейшей истории, ведь к обсуждению приглашены представители непарламентских партий и несистемной оппозиции.

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Проекты законов, предусматривающие снижение численности членов для регистрации партии до 500 человек и уменьшение числа подписей для кандидатов в президенты и самовыдвиженцев, а также о прямых выборах губернаторов уже стали поводом для широкой общественной дискуссии. Одни эксперты положительно оценили предложения Д.Медведева, другие законотворцы назвали инициативы "половинчатыми".

Представители "малых" партий, не попавших в Госдуму, - "Яблока", "Правого дела" и "Патриотов России" - смогут выступить перед парламентариями с 10-минутными спичами. Кроме того, здание на Охотном посетят и "политнеформалы"- представители незарегистрированной партии ПАРНАС Владимир Рыжков, председатель "Партии дела" Константин Бабкин, глава партии "Зеленые" Анатолий Панфилов, а также координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов.

"Несистемные" политики намерены общаться с депутатами не с трибун, а языком листовок, пишут "Известия". Как рассказал С.Удальцов, они собираются поговорить с депутатами в частном порядке и раздать листовки со своими предложениями по поправкам.

Лидер "Правого дела" А.Дунаев намерен предложить парламентариям разрешить партиям с численностью 500 человек участие только в муниципальных выборах, от 4 тыс. - в региональных, а от 20 тыс. - в федеральных. В свою очередь в "Яблоко" депутатам также хотят поставить "фильтр" и предложить к регистрации только те партии, которые поддерживаются жителями трети и более регионов России. Кроме того, в партии будут ратовать за проведение досрочных думских выборов через полгода.

"Думаю, участие представителей политических партий в обсуждении серьезных изменений в политической системе страны важно для нас всех", - заявил накануне спикер Госдумы Сергей Нарышкин по окончании встречи с думскими партийцами.

Отметим, что все семь партий обещали принять концепцию законопроектов в первом чтении. Следующее рассмотрение законопроектов состоится уже после президентских выборов, и неизвестно, какие поправки будут предложены депутатами к тому времени.