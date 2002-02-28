Морфлот России находится в катастрофическом положении

Российский морской флот на 1 января 2002г. насчитывает 222 судна. Об этом сегодня сообщил на презентации подпрограммы "Морской транспорт" ФЦП "Модернизация транспортной системы России" президент Ассоциации российских судовладельцев Михаил Романовский. Кроме того, около 160 наших судов находятся в оффшорном владении.

По словам М.Романовского, срок эксплуатации судов морского флота давно превысил норму в 10 лет. "Большинству кораблей сейчас по 20 лет, и это максимально предельный возраст", - отметил М.Романовский.

Стоит также отметить, что из 275 млн тонн сухих и наливных грузов, переработанных в 2001г. российскими морскими портами, только 4% перевезено отечественным флотом. Российский рынок фрахтовых услуг на морском транспорте оценивается в 6 млрд долл. ежегодно. Таким образом, Россия только в прошлом году из-за недостаточного количества судов потеряла порядка 5,8 млрд долл. В.Рукша напомнил, что еще 10 лет назад отечественные корабли перевозили до 60% грузов, переработанных в РФ.